Кияни, які ховалися від ракетних ударів, співали пісні. ВІДЕО

У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, люди, ховалися від ракетних ударів у метро.

Щоб підняти бойовий дух, вони співали пісні.

Кияни виконували "Весна іде, красу несе", "Як тебе не любити, Києве мій" тощо.

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Люди співали у той час, як росіяни наносили удари по різних районах міста.

Люди співають у метро, чекаючи відбою повітряної тривоги

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