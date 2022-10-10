Кияни, які ховалися від ракетних ударів, співали пісні. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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10 жовтня 2022

У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, люди, ховалися від ракетних ударів у метро.

Щоб підняти бойовий дух, вони співали пісні.

Кияни виконували "Весна іде, красу несе", "Як тебе не любити, Києве мій" тощо.

Люди співали у той час, як росіяни наносили удари по різних районах міста.

Люди співають у метро, чекаючи відбою повітряної тривоги

"Як тебе не любити" звучить у переповненому метро

Педагоги столичної школи № 321 поділилися відео, на якому діти в укритті співають гімн України.

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