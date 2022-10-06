У Криму хочуть визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина", а виконавців – саджати

Так званий очільник парламентського комітету із культури та охорони культурної спадщини Криму Микола Волков вимагає визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина".

Він уже звернувся до Міністерства внутрішніх справ, пишуть російські ЗМІ.

Українську пісню Волков порівнює з твором Адольфа Гітлера "Mein Kampf" ("Моя боротьба").

"Червона калина" була створена австрійською владою, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов'янами. Там конкретний ворог – це російський народ", – стверджує він.

Також, на суб'єктивне переконання Волкова, виконавців української композиції треба саджати до в’язниці на 5 років за "розпалювання національної ворожнечі та популяризацію нацизму".

Не оминув увагою псевдочиновник і Степана Бандеру, довкола постаті якого від російської влади неодноразово лунали пропагандистські заяви.

"Вдруге її використовували Бандера, ОУН-УПА та УНА-УНСО, це був другий виток", – каже він.

Також Волков "аргументує" необхідність визнати пісню "Ой, у лузі червона калина" екстремістською тим, що українські військові під неї нібито "пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах". А ще псевдочиновника обурює те, що композицію "прокачує весь колективний Захід і Pink Floyd". До слова, послухали пісню легендарного гурту Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка можна за посиланням.

Останній аргумент Волкова звучить так:

"Це пісня садистів, м'ясників і злочинців".

Нагадаємо, "Ой, у лузі червона калина" – українська народна пісня, що колись стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Після того, як у перші дні війни її заспівав на Софійській площі лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, пісня набула шаленої популярності.