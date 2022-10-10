Міст Кличка встояв, а Кримський – ні. Як українці відреагували на обстріл одного з символів Києва

Яна Осадча журналіст
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10 жовтня 2022

10 жовтня росіяни вдарили ракетами по мосту у центрі Києва, який називають "мостом Кличка".

Пішохідно-велосипедний міст, який був урочисто відкритий у 2019-му році, отримав пошкодження, але встояв.

Українці вважають символічним те, що київський міст, на відміну від Керченського, уцілів і не обвалився.

При будівництві київського мосту, який поєднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий", використалиа 90% вітчизняних матеріалів. Зокрема, і метал, який вироблявся на славнозвісному заводі "Азовсталь".

Після відкриття моста міську владу звинувачували у нераціональному використанні бюджетних коштів, адже споруда обійшлася в 275 млн грн.

Тепер цей міст став черговим символом незламності українського народу.

 Хто крутіший?
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 Показово!
 Наше скло міцніше їхнього бетону
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У корупції Віталія Кличка тимчасово не звинувачують.

А ви - вкрав, вкрав...
 
 

Скло на мосту тріснуло вже відразу після відкриття, його міняли кілька разів. Ось тепер доведеться знову.

 "Рейтинг" мостів
 До речі, міст Кличка веде до арки, яка колись символізувала дружбу українців і росіян
 Тому що з "Азовсталі".

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