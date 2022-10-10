Міст Кличка встояв, а Кримський – ні. Як українці відреагували на обстріл одного з символів Києва

10 жовтня росіяни вдарили ракетами по мосту у центрі Києва, який називають "мостом Кличка".
Пішохідно-велосипедний міст, який був урочисто відкритий у 2019-му році, отримав пошкодження, але встояв.
Українці вважають символічним те, що київський міст, на відміну від Керченського, уцілів і не обвалився.
При будівництві київського мосту, який поєднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий", використалиа 90% вітчизняних матеріалів. Зокрема, і метал, який вироблявся на славнозвісному заводі "Азовсталь".
Після відкриття моста міську владу звинувачували у нераціональному використанні бюджетних коштів, адже споруда обійшлася в 275 млн грн.
Тепер цей міст став черговим символом незламності українського народу.
|Хто крутіший?
|Скляний міст кличка виявився міцнішим, ніж сакральний міст Путіна
|Показово!
|Наше скло міцніше їхнього бетону
|Всесвітній день психічного здоров'я росіяни "святкують" по-своєму
У корупції Віталія Кличка тимчасово не звинувачують.
|А ви - вкрав, вкрав...
Скло на мосту тріснуло вже відразу після відкриття, його міняли кілька разів. Ось тепер доведеться знову.
|"Рейтинг" мостів
|До речі, міст Кличка веде до арки, яка колись символізувала дружбу українців і росіян
|Тому що з "Азовсталі".
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