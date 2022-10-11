Син залишився сиротою: у Києві від російської ракети загинула лікарка "Охматдиту"

Через ракетну атаку росіян у Києві загинула лікарка клініки "Охматдит" Оксана Леонтьєва.

Трагедія сталась вранці 10 жовтня, коли жінка поспішала на роботу. Її машина згоріла вщент в середмісті Києва.

Про інцидент розповіла дружина старшого брата загиблої Юлія Саідова для "Української правди. Життя".

"Оксана зранку 10 жовтня приїхала у дитячий садочок, щоб залишити сина Григорія. Їй спочатку відмовляли, бо вже проінформували батьків, що дитячий заклад закривають на тиждень. Але вона вмовила прийняти дитину, бо разом із нею інші батьки, які не знали цього, і теж привезли дитину", – розповідає Юлія.

Фото: НДСЛ Охматдит

Вона каже, що Оксана завжди їздила одним маршрутом від садка до роботи – саме Володимирською вулицею. В той день, попри тривогу дуже поспішала на роботу, бо з 9 ранку у неї у лікарні починається обхід маленьких пацієнтів.

"Близько 10–11 ранку, коли побачили новини, почали дзвонити їй, але додзвонитися не змогли.

Подзвонили на роботу. Там нам сказали, що вона попереджала, що затримується. Але вона так і не доїхала", – зі щемом говорить родичка загиблої.

Маленький син Гриша залишився сиротою.

Оксана у колективі

Юлія також розповіла, що батько хлопчика помер рік тому. У нього відірвався тромб.

"Григорій був дуже прив'язаний до батька, бо мама проводила багато часу на роботі, тож сином займався тато. Він водив на гуртки, робив завдання для підготовки до школи, – каже родичка.

Коли тато помер, хлопчика водили до психолога, бо він постійного говорив про батька, згадував.

"Лише місяць тому у нас стало виходити з психологом, щоб Гриша став менше говорити про батька.

Дитині про смерть мами ми поки що не сказали. У нього ось тільки був день народження – 5-го числа виповнилося 5 років", – сумно зазначає тітка.

Колеги медикині з лікарні "Охматдит" розповіли, що Оксана Леонтьєва працювала лікаркою-гематологом у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років.

"Оксана рятувала дітей з раком крові. Ця молода жінка була справжнім професіоналом і опорою для своїх пацієнтів та колег. Вона була самовідданою та відповідальною людиною і лікарем", – кажуть у лікарні.

Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця також згорьований втратою.

"Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою…

Ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам вирвало з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині коли ти їхала на роботу рятувати людей! Спочивай з миром, світла пам’ять!", – написав він у Facebook.

Оксана за роботою. Фото з архіву

Нагадаємо, масована ракетна атака на столицю сталась 10 жовтня. Внаслідок обстрілу загинуло 6 людей, ще понад 50 – отримали поранення.

Очевидці трагедії розповіли, що їм дивом вдалося вижити.