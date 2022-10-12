50 мітингів у 50 країнах: День Захисника України відзначатимуть по всьому світу

У 50 країнах відбудуться мітинги в рамках Всесвітньої компанії #DefendingUkraine до Дня Захисників України.

Організатори повідомили, що 14 по 16 жовтня планують провести понад 50 мітингів по всьому світу.

Метою компанії є донести важливість незалежності України, зберегти її та відновити цілісність країни завдяки перемозі над країною-агресором.

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"Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність", – зазначають організатори акції #DefendingUkraine.

Постер акції

Заходи планують провести в:

Австралії;

Австрії;

Бельгії;

Кіпрі;

Чехії;

Данії;

Фінляндії;

Греції;

Литві;

Латвії;

Мальті;

Молдові;

Франції;

Німеччині;

Італії;

Польщі;

Швеції;

Нідерландах;

Норвегії;

Словенії;

Іспанії;

Швейцарії;

США;

Канаді.

Під час мітингів учасники будуть ставати у символічне "Коло оборони" навколо пам’ятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, ніби захищаючи те, що всередині (символ свободи, демократії чи свободи).

Постер акції

Таким чином українці за кордоном покажуть, що в цей час наші воїни на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.

Одним з меседжів акції також буде вимога негайно зупинити Росію. Оскільки ця країна-терорист розуміє виключно мову сили, отже й Україні потрібна сучасна західна зброя.

Щоб приєднатися до акції за кордоном, варто заповнити форму. Це допоможе організаторам розрахувати кількість учасників.

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За бажанням можна також буде залишити побажання для захисників України на прапорах, які потім передадуть безпосередньо українським воїнам.