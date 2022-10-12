50 мітингів у 50 країнах: День Захисника України відзначатимуть по всьому світу

У 50 країнах відбудуться мітинги в рамках Всесвітньої компанії #DefendingUkraine до Дня Захисників України.

Організатори повідомили, що 14 по 16 жовтня планують провести понад 50 мітингів по всьому світу.

Метою компанії є донести важливість незалежності України, зберегти її та відновити цілісність країни завдяки перемозі над країною-агресором.

"Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність", – зазначають організатори акції #DefendingUkraine.

Постер акції

Заходи планують провести в:

Австралії;

Австрії;

Бельгії;

Кіпрі;

Чехії;

Данії;

Фінляндії;

Греції;

Литві;

Латвії;

Мальті;

Молдові;

Франції;

Німеччині;

Італії;

Польщі;

Швеції;

Нідерландах;

Норвегії;

Словенії;

Іспанії;

Швейцарії;

США;

Канаді.

Під час мітингів учасники будуть ставати у символічне "Коло оборони" навколо пам’ятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, ніби захищаючи те, що всередині (символ свободи, демократії чи свободи).

Постер акції

Таким чином українці за кордоном покажуть, що в цей час наші воїни на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.

Одним з меседжів акції також буде вимога негайно зупинити Росію. Оскільки ця країна-терорист розуміє виключно мову сили, отже й Україні потрібна сучасна західна зброя.

Щоб приєднатися до акції за кордоном, варто заповнити форму. Це допоможе організаторам розрахувати кількість учасників.

За бажанням можна також буде залишити побажання для захисників України на прапорах, які потім передадуть безпосередньо українським воїнам.