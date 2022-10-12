50 мітингів у 50 країнах: День Захисника України відзначатимуть по всьому світу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 жовтня 2022

У 50 країнах відбудуться мітинги в рамках Всесвітньої компанії  #DefendingUkraine до Дня Захисників України. 

Організатори повідомили, що 14 по 16 жовтня планують провести понад 50 мітингів по всьому світу. 

Метою компанії є донести важливість незалежності України, зберегти її та відновити цілісність країни завдяки перемозі над країною-агресором.

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"Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність", – зазначають організатори акції #DefendingUkraine.

 Постер акції

Заходи планують провести в:

  • Австралії;
  • Австрії;
  • Бельгії;
  • Кіпрі;
  • Чехії;
  • Данії;
  • Фінляндії;
  • Греції;
  • Литві;
  • Латвії;
  • Мальті;
  • Молдові;
  • Франції;
  • Німеччині;
  • Італії;
  • Польщі;
  • Швеції;
  • Нідерландах;
  • Норвегії;
  • Словенії;
  • Іспанії;
  • Швейцарії;
  • США;
  • Канаді.

Під час мітингів учасники будуть ставати у символічне "Коло оборони" навколо пам’ятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, ніби захищаючи те, що всередині (символ свободи, демократії чи свободи).

 Постер акції

Таким чином українці за кордоном покажуть, що в цей час наші воїни на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.

Одним з меседжів акції також буде вимога негайно зупинити Росію. Оскільки ця країна-терорист розуміє виключно мову сили, отже й Україні потрібна сучасна західна зброя.

Щоб приєднатися до акції за кордоном, варто заповнити форму. Це допоможе організаторам розрахувати кількість учасників. 

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За бажанням можна також буде залишити побажання для захисників України на прапорах, які потім передадуть безпосередньо українським воїнам.

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