"Чекаємо": у соцмережах запустили флешмоб на підтримку полонених бійців ЗСУ

Українці запустили флешмоб у соцмережах на підтримку військових, які досі залишаються в полоні.
У Facebook за хештегом #Чекаємо публікують пости та відео із щемливими нагадуваннями про воїнів ЗСУ.
У них українці пишуть вірші та діляться своїми переживаннями про військових, яких досі не вдалось звільнити із російського полону.
Хештег почали використовувати ще до звільнення 215 захисників Азовсталі.
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Після повернення бійців українці почали активніше нагадувати про долю захисників, які все ще залишаються в неволі.
|Фото: Facebook
Загалом, за даними Кабміну, у російському полоні досі перебувають більше 2,5 тисяч бійців ЗСУ.
Нагадаємо, донька звільненого з полону морпіха Михайла Діанова опублікувала відео зустрічі з батьком.
А звільнена з полону на 9-му місяці вагітності військова медикиня і захисниця "Азовсталі" Мар'яна Мамонова стала мамою після звільнення.
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