"Чекаємо": у соцмережах запустили флешмоб на підтримку полонених бійців ЗСУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 вересня 2022

Українці запустили флешмоб у соцмережах на підтримку військових, які досі залишаються в полоні.

У Facebook за хештегом #Чекаємо публікують пости та відео із щемливими нагадуваннями про воїнів ЗСУ.

У них українці пишуть вірші та діляться своїми переживаннями про військових, яких досі не вдалось звільнити із російського полону.

Хештег почали використовувати ще до звільнення 215 захисників Азовсталі.

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Після повернення бійців українці почали активніше нагадувати про долю захисників, які все ще залишаються в неволі.

Фото: Facebook

Загалом, за даними Кабміну, у російському полоні досі перебувають більше 2,5 тисяч бійців ЗСУ.

Нагадаємо, донька звільненого з полону морпіха Михайла Діанова опублікувала відео зустрічі з батьком.

А звільнена з полону на 9-му місяці вагітності військова медикиня і захисниця "Азовсталі" Мар'яна Мамонова стала мамою після звільнення.

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