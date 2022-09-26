"Чекаємо": у соцмережах запустили флешмоб на підтримку полонених бійців ЗСУ

Українці запустили флешмоб у соцмережах на підтримку військових, які досі залишаються в полоні.

У Facebook за хештегом #Чекаємо публікують пости та відео із щемливими нагадуваннями про воїнів ЗСУ.

У них українці пишуть вірші та діляться своїми переживаннями про військових, яких досі не вдалось звільнити із російського полону.

Хештег почали використовувати ще до звільнення 215 захисників Азовсталі.

Після повернення бійців українці почали активніше нагадувати про долю захисників, які все ще залишаються в неволі.

Фото: Facebook

Загалом, за даними Кабміну, у російському полоні досі перебувають більше 2,5 тисяч бійців ЗСУ.

Нагадаємо, донька звільненого з полону морпіха Михайла Діанова опублікувала відео зустрічі з батьком.

А звільнена з полону на 9-му місяці вагітності військова медикиня і захисниця "Азовсталі" Мар'яна Мамонова стала мамою після звільнення.