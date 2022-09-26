"Чекаємо": у соцмережах запустили флешмоб на підтримку полонених бійців ЗСУ

Українці запустили флешмоб у соцмережах на підтримку військових, які досі залишаються в полоні.

У Facebook за хештегом #Чекаємо публікують пости та відео із щемливими нагадуваннями про воїнів ЗСУ.

У них українці пишуть вірші та діляться своїми переживаннями про військових, яких досі не вдалось звільнити із російського полону.

Реклама:

Хештег почали використовувати ще до звільнення 215 захисників Азовсталі.

Після повернення бійців українці почали активніше нагадувати про долю захисників, які все ще залишаються в неволі.

Фото: Facebook

Загалом, за даними Кабміну, у російському полоні досі перебувають більше 2,5 тисяч бійців ЗСУ.

Нагадаємо, донька звільненого з полону морпіха Михайла Діанова опублікувала відео зустрічі з батьком.

Реклама:

А звільнена з полону на 9-му місяці вагітності військова медикиня і захисниця "Азовсталі" Мар'яна Мамонова стала мамою після звільнення.