Притула надіслав Ілону Маску книгу з історії України після скандальних твітів. ФОТО

Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.
Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.
Так Притула відреагував на скандальні твіти, у яких Маск пропонував Україні капітулювати.
Про незвичний подарунок волонтер повідомив у своєму Twitter.
|Фото: Сергій Притула
"Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі @elonmusk.
Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла – не варіант для українців!" – написав Сергій.
На початку жовтня Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим відкрив збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска. Українці зібрали 2,3 млн гривень.
Решту зібраних грошей (63,1 тис. доларів) волонтер пообіцяв витратити на рації Motorola R7 для ЗСУ.
|Притула надіслав главі "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України
Раніше в Одесі почали прибирати фото Ілона Маска з бігбордів, де зображені знаменитості, які підтримали Україну.
Нагадаємо, Ілон Маск осоромився через свої пропозиції щодо того, як Україні "досягти миру" з РФ.
Він запропонував провести "повторні вибори в анексованих регіонах" під наглядом ООН, віддати Крим Росії та інші нісенітниці.
Президент України Володимир Зеленський відповів на твіти Маска з гумором.
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