Притула надіслав Ілону Маску книгу з історії України після скандальних твітів. ФОТО

Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.

Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Так Притула відреагував на скандальні твіти, у яких Маск пропонував Україні капітулювати.

Про незвичний подарунок волонтер повідомив у своєму Twitter.

Фото: Сергій Притула

"Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі @elonmusk.

Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла – не варіант для українців!" – написав Сергій.

На початку жовтня Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим відкрив збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска. Українці зібрали 2,3 млн гривень.

Решту зібраних грошей (63,1 тис. доларів) волонтер пообіцяв витратити на рації Motorola R7 для ЗСУ.

Притула надіслав главі "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України

Раніше в Одесі почали прибирати фото Ілона Маска з бігбордів, де зображені знаменитості, які підтримали Україну.

Нагадаємо, Ілон Маск осоромився через свої пропозиції щодо того, як Україні "досягти миру" з РФ.

Він запропонував провести "повторні вибори в анексованих регіонах" під наглядом ООН, віддати Крим Росії та інші нісенітниці.

Президент України Володимир Зеленський відповів на твіти Маска з гумором.