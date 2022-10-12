Притула надіслав Ілону Маску книгу з історії України після скандальних твітів. ФОТО

Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.

Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Так Притула відреагував на скандальні твіти, у яких Маск пропонував Україні капітулювати.

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Про незвичний подарунок волонтер повідомив у своєму Twitter.

Фото: Сергій Притула

"Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі @elonmusk.

Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла – не варіант для українців!" – написав Сергій.

На початку жовтня Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим відкрив збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска. Українці зібрали 2,3 млн гривень.

Решту зібраних грошей (63,1 тис. доларів) волонтер пообіцяв витратити на рації Motorola R7 для ЗСУ.

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Притула надіслав главі "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України

Раніше в Одесі почали прибирати фото Ілона Маска з бігбордів, де зображені знаменитості, які підтримали Україну.

Нагадаємо, Ілон Маск осоромився через свої пропозиції щодо того, як Україні "досягти миру" з РФ.

Він запропонував провести "повторні вибори в анексованих регіонах" під наглядом ООН, віддати Крим Росії та інші нісенітниці.

Президент України Володимир Зеленський відповів на твіти Маска з гумором.