Чи можуть педагоги працювати віддалено при дистанційному навчанні: роз'яснення омбудсмена

Під час дистанційної роботи педагоги можуть самостійно обирати місце роботи. Головним критерієм має бути безпека, пояснює освітній омбудсмен.

Він зазначає, що до нього вже надійшла низка скарг від вчителів, яких директори шкіл змушують виходити на роботу безпосередньо у заклад освіти.

Проте через масові ракетні атаки навчальний процес повинен здійснюватися онлайн до 14 жовтня.

"Подібна ситуація була з початком карантину через Covid-19, коли керівники заганяли педагогів у холодні заклади освіти з метою контролю, потім ситуація повторилася з початком війни. І знову вона виникає", – зазначає Горбачов.

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Омбудсмен підкреслює, що при запровадженні дистанційного навчання вчителі також можуть виконувати свої обов'язки дистанційно.

"Запровадження дистанційного навчання чи організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання передбачає віддаленість учнів й педагогів та віддалене виконання педагогами своєї роботи", – наголошує освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він додає, що у документах чітко визначено: у разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

Керівник освітнього закладу або місцеві органи влади у разі надзвичайної ситуації видають наказ про запровадження:

дистанційного навчання організацію освітнього процесу з використанням технологій онлайн навчання;

дистанційну роботу тих працівників, які можуть здійснювати свої посадові обов'язки віддалено.

Контролювати роботу керівник також може заочно завдяки низці електронних освітніх платформ та онлайн сервісів.