Деяких студентів-контрактників переведуть на бюджет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
12406
12 жовтня 2022

Деякі категорії студентів контрактної форми навчання переведуть на бюджетну форму навчання. Це стосується здобувачів освіти з окупованих територій, ВПО та захисників України.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Документ вже підписав Президент. На бюджет переведуть:

Реклама:
  • осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій;
  • дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій, осіб, які отримали  інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
 Фото: vadimphoto1 / Depositphotos

У Мінінтеграції зазначили, що у документі описані механізми, які дозволяють перевести не лише вступників 2022 року, але й студентів, які вже навчаються у закладах фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності.

Читайте також: У закладах освіти, які працюватимуть онлайн, розмістять переселенців – Мінреінтеграції


Реклама:


Реклама:
 5596
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3356
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3345
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат