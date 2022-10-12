Деяких студентів-контрактників переведуть на бюджет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 жовтня 2022

Деякі категорії студентів контрактної форми навчання переведуть на бюджетну форму навчання. Це стосується здобувачів освіти з окупованих територій, ВПО та захисників України.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Документ вже підписав Президент. На бюджет переведуть:

  • осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій;
  • дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій, осіб, які отримали  інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
 Фото: vadimphoto1 / Depositphotos

У Мінінтеграції зазначили, що у документі описані механізми, які дозволяють перевести не лише вступників 2022 року, але й студентів, які вже навчаються у закладах фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності.

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