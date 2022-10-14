На деокупованій Харківщині запрацювали аптеки: де купити ліки

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 жовтня 2022

У звільнених від окупантів населених пунктів на Харківщині відновлюють роботу аптеки.

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік адрес, за якими українці можуть придбати медикаменти. 

"Вкрай важливо, аби українці мали можливість отримати необхідні ліки. Тому на рівні з відбудовою та відновленням роботи лікарень, велике значення має також відкриття аптек на звільнених територіях", – наголошують у відомстві.

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Станом на 13 жовтня аптеки відновили роботу або планують незабаром відкритися у восьми деокупованих населених пунктах Харківської області:

м. Балаклія:

  • вул. Жовтнева, 37, прим. 2,
  • вул. Жовтнева, 31А (має відкритися до кінця тижня);
 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

м. Барвінкове:

  • вул. Центральна, 12,
  • вул. Центральна, 23;

смт Великий Бурлук:

  • вул. Леніна, 13, к.1;

м. Ізюм:

  • вул. Київська, 13Є,
  • вул. Гагаріна, 18/2,
  • вул. Московська, 29А;

смт Малинівка:

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  • вул. Євдокії Ткаченко, 2А,

смт Печеніги:

  • вул. Харківська, 74А;

смт Савинці:

  • вул. 20 Гвардійської дивізії, 9;

смт Шевченкове:

  • вул. Бубліченко, 15, КНП "Шевченківська ЦРЛ", хірургічний корпус, аптечний пункт,
  • вул. Паркова, 17/9.

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При цьому у МОЗ наголошують, що наразі ведеться робота щодо відкриття інших аптечних закладів Харківщини.

За додатковою інформацією щодо роботи аптек можна звертатися за наступними контактами:

  • 067 951 6405Грабар Марина Юріївна, заступниця начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • 097 22 048 33Чубар Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

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