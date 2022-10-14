На деокупованій Харківщині запрацювали аптеки: де купити ліки

У звільнених від окупантів населених пунктів на Харківщині відновлюють роботу аптеки.

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік адрес, за якими українці можуть придбати медикаменти.

"Вкрай важливо, аби українці мали можливість отримати необхідні ліки. Тому на рівні з відбудовою та відновленням роботи лікарень, велике значення має також відкриття аптек на звільнених територіях", – наголошують у відомстві.

Станом на 13 жовтня аптеки відновили роботу або планують незабаром відкритися у восьми деокупованих населених пунктах Харківської області:

м. Балаклія:

вул. Жовтнева, 37, прим. 2,

вул. Жовтнева, 31А (має відкритися до кінця тижня);

м. Барвінкове:

вул. Центральна, 12,

вул. Центральна, 23;

смт Великий Бурлук:

вул. Леніна, 13, к.1;

м. Ізюм:

вул. Київська, 13Є,

вул. Гагаріна, 18/2,

вул. Московська, 29А;

смт Малинівка:

вул. Євдокії Ткаченко, 2А,

смт Печеніги:

вул. Харківська, 74А;

смт Савинці:

вул. 20 Гвардійської дивізії, 9;

смт Шевченкове:

вул. Бубліченко, 15, КНП "Шевченківська ЦРЛ", хірургічний корпус, аптечний пункт,

вул. Паркова, 17/9.

При цьому у МОЗ наголошують, що наразі ведеться робота щодо відкриття інших аптечних закладів Харківщини.

За додатковою інформацією щодо роботи аптек можна звертатися за наступними контактами: