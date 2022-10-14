На деокупованій Харківщині запрацювали аптеки: де купити ліки

У звільнених від окупантів населених пунктів на Харківщині відновлюють роботу аптеки.
У Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік адрес, за якими українці можуть придбати медикаменти.
"Вкрай важливо, аби українці мали можливість отримати необхідні ліки. Тому на рівні з відбудовою та відновленням роботи лікарень, велике значення має також відкриття аптек на звільнених територіях", – наголошують у відомстві.
Станом на 13 жовтня аптеки відновили роботу або планують незабаром відкритися у восьми деокупованих населених пунктах Харківської області:
м. Балаклія:
- вул. Жовтнева, 37, прим. 2,
- вул. Жовтнева, 31А (має відкритися до кінця тижня);
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
м. Барвінкове:
- вул. Центральна, 12,
- вул. Центральна, 23;
смт Великий Бурлук:
- вул. Леніна, 13, к.1;
м. Ізюм:
- вул. Київська, 13Є,
- вул. Гагаріна, 18/2,
- вул. Московська, 29А;
смт Малинівка:
- вул. Євдокії Ткаченко, 2А,
смт Печеніги:
- вул. Харківська, 74А;
смт Савинці:
- вул. 20 Гвардійської дивізії, 9;
смт Шевченкове:
- вул. Бубліченко, 15, КНП "Шевченківська ЦРЛ", хірургічний корпус, аптечний пункт,
- вул. Паркова, 17/9.
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При цьому у МОЗ наголошують, що наразі ведеться робота щодо відкриття інших аптечних закладів Харківщини.
За додатковою інформацією щодо роботи аптек можна звертатися за наступними контактами:
- 067 951 6405 – Грабар Марина Юріївна, заступниця начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 097 22 048 33 – Чубар Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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