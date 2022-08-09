Лікарі, до яких можна потрапити без направлення: перелік від МОЗ

В Україні пацієнт, щоб потрапити до більшості спеціалістів, має спершу отримати направлення від сімейного лікаря.
Проте, є низка медиків, до яких можна звернутися напряму. Перелік опублікували у Міністерстві охорони здоров'я.
До війни скеруванням до вузьких спеціалістів займалися медики першої ланки – педіатри, терапевти та сімейні лікарі. Вони мали сформувати електронне направлення.
Проте в умовах війни декларації з лікарями не є обов'язковими для внутрішньо переміщених осіб, а направлення до спеціаліста може бути й паперовим.
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Напряму можна звернутися до:
📌гінеколога, у тому числі дитячого;
📌нарколога;
📌стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих);
📌фтизіатра;
📌лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Нагадаємо, що у разі втрати медичних документів треба звернутися до сімейного або іншого лікаря первинної ланки у місті, де ви тимчасово проживаєте.
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