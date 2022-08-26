В Україні наркотичні та психотропні ліки відпускатимуть за е-рецептом

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
5058
26 серпня 2022

В Україні ліки, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини відпускатимуть за е-рецептом.

Це має спростити доступ до таких ліків пацієнтам, які мають відповідні медичні показання, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Електронні рецепти на наркотичні та психотропні лікарські засоби будуть доступні з листопада.

Реклама:

Окрім цього для медичних закладів передбачатиметься перехідний період, за яким лікарі у закладах, які ще не підключені до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), будуть виписувати паперові рецепти.

Фото: motorolka/Depositphotos

Читайте також: Лікарі, до яких можна потрапити без направлення: перелік від МОЗ

Натомість в лікарнях з ЕСОЗ медики повинні будуть призначати такі препарати саме за е-рецептом.

Аптеки в яких продаватимуть такі ліки також мають бути підключені до ЕСОЗ і мати відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів і психотропних речовин.

Так, із випискою е-рецепта пацієнту надходитиме смс-повідомлення із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які потрібно повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів.

"Як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків", – каже заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Реклама:

Це буде вже другий етап впровадження е-рецептів на ліки, а наступний крок – їх впровадження на всі рецептурні препарати у 2023 році.

Нагадаємо, з 1 серпня українцям почали виписувати електронні рецепти на антибіотики.

Читайте також: Антибіотики за е-рецептом: у МОЗ спростували міфи про продаж препаратів


Реклама:


Реклама:
 2073
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2936
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20734
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій