В Україні наркотичні та психотропні ліки відпускатимуть за е-рецептом

В Україні ліки, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини відпускатимуть за е-рецептом.
Це має спростити доступ до таких ліків пацієнтам, які мають відповідні медичні показання, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Електронні рецепти на наркотичні та психотропні лікарські засоби будуть доступні з листопада.
Окрім цього для медичних закладів передбачатиметься перехідний період, за яким лікарі у закладах, які ще не підключені до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), будуть виписувати паперові рецепти.
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Натомість в лікарнях з ЕСОЗ медики повинні будуть призначати такі препарати саме за е-рецептом.
Аптеки в яких продаватимуть такі ліки також мають бути підключені до ЕСОЗ і мати відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів і психотропних речовин.
Так, із випискою е-рецепта пацієнту надходитиме смс-повідомлення із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які потрібно повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів.
"Як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків", – каже заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.
Це буде вже другий етап впровадження е-рецептів на ліки, а наступний крок – їх впровадження на всі рецептурні препарати у 2023 році.
Нагадаємо, з 1 серпня українцям почали виписувати електронні рецепти на антибіотики.
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