На Київщині продовжили дистанційне навчання, у столиці – рішення за батьками

Заклади освіти Київської області продовжать працювати дистанційно ще тиждень, а саме з 17 по 21 жовтня 2022 року.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Після масованих ракетних ударів, нанесених росіянами по містах України 10 жовтня, всі учні та студенти Київщини були переведені на дистанційне навчання на тиждень, до 14 жовтня.

"Наступного тижня, із 17 до 21 жовтня, заклади освіти Київської області продовжать працювати в дистанційному режимі", – кажуть у Київській ОВА.

У відомстві говорять, що таке рішення обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку РФ.

"Йдеться про всі освітні заклади будь-яких форм власності – загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти", – розповіли у адміністрації.

Однак, як повідомили у Київській міській державній адміністрації, заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть як онлайн, так і офлайн форми навчання



Це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.



"Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно", – кажуть у КМДА.



У відомстві зазначили, що заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки.

Тим часом, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет впевнений, що 70% навчальних закладів України можна запровадити принаймні змішане навчання.

Міністр вважає, що у школах, які мають атестовані повноважною комісією укриття, дітям буде безпечніше, ніж вдома.

"Дитина, яка знаходиться на 3-му, 7-му, 11-му поверсі іноді в більше небезпечному становищі при повітряній тривозі, ніж знаходячись у закладі освіти, в якому є укриття і кваліфікований персонал. Я сам був у закладах, де дітей супроводжують у сховища, дають водчику і де вони мають можливість займатися", – сказав Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

Утім, за словами міністра, МОН може лише рекомендувати, яку форму навчання вводити у тому чи іншому регіоні. Рішення ухвалюють воєнні адміністрації та керівники громад.

"Я завжди казав, що безпека на першому місці", – говорить Шкарлет.

Нагадаємо, 10 жовтня Сергій Шкарлет закликав начальників обласних військових адміністрацій та керівників закладів освіти забезпечити навчання дітей у дистанційному форматі через масований обстріл РФ України.