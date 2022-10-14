Шкарлет розповів, скільки закладів освіти по Україні пошкодили російські ракети 10 жовтня

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
2365
14 жовтня 2022

Внаслідок російських ракетних ударів 10 жовтня по Україні зазнали пошкоджень 38 закладів освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 14 жовтня.

За його словами, у Києві зазнали пошкоджень:

  • одна із будівель МОН,
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
  • Київський фаховий коледж зв'язку,
  • Будинок вчителя,
  • Президія Національної академії педагогічних наук.
 Пошкоджене приміщення Міністерство освіти і науки. Фото: МОН

Крім вище згаданих, також у столиці постраждали три школи, один дитячий садок і два позашкільні заклади.

Вибух ракети на перехресті вулиці Володимирської і бульвару Шевченка у Києві серйозно пошкодив одне з найголовніших приміщень МОН.

"Центр вибухової хвилі прийшовся на будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти і науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації. Саме ці підрозділи знаходилися там.

У цій будівлі на сьогодні немає жодного непошкодженого кабінету, але знаєте, що символічно? Було знищено майже все, але у конференц-залі залишився стояти прапор України і банер МОН", – відзначає Шкарлет.

 Фото: МОН

Читайте також: Побачив, як здіймається земля: свідчення киян, які опинилися біля епіцентру вибухів і вижили

При цьому МОН уже працює над тим, аби заклади освіти, пошкоджені в Україні російськими ракетами 10 жовтня, відремонтували у терміновому порядку.

"Ми терміново формуємо документ уряду, який би дав можливість виділити суму коштів, яка піде на устеклення, ремонт даху для закладів, щоб попередити заливання і підготуватися до осінньо-зимового періоду", – повідомляє глава МОН.

Нагадаємо, у Києві музеї, які постраждали від обстрілів, збирають кошти на відбудову. 

Читайте також: Назвали список культурних об'єктів Києва, які постраждали від російських бомбардувань. ФОТО


Реклама:


 34047
Суспільство

Що ви знаєте по козацтво та як воно пов’язане з 14 жовтня? ТЕСТ

Михайло Загородній
 3835
Суспільство

Рослини – це про життя, яке пробивається крізь смерть. Історії відновлення Ірпеня

Єлизавета Гончарова
 6132
Суспільство

Крок до рівноправ'я: що таке цивільні партнерства та чому це — не лише про ЛГБТ

За підтримки благодійного фонду "Гендер Зед"

Головне на сайті


Суспільство

Що ви знаєте по козацтво та як воно пов’язане з 14 жовтня? ТЕСТ

Михайло Загородній
Помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера
Жінки та війна: 6 книжок до Дня захисників та захисниць України
40 митців із різних країн показали у Варшаві погляд на воєнні злочини росіян в Україні. ФОТО
У ЗСУ розповіли, скільки жінок захищають Україну на передовій
Затяжні симптоми COVID-19 можуть зберігатися протягом 18 місяців. Дослідження
Суспільство

Рослини – це про життя, яке пробивається крізь смерть. Історії відновлення Ірпеня

Єлизавета Гончарова
Суспільство

Крок до рівноправ'я: що таке цивільні партнерства та чому це — не лише про ЛГБТ

За підтримки благодійного фонду "Гендер Зед"