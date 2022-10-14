Шкарлет розповів, скільки закладів освіти по Україні пошкодили російські ракети 10 жовтня

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
2624
14 жовтня 2022

Внаслідок російських ракетних ударів 10 жовтня по Україні зазнали пошкоджень 38 закладів освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 14 жовтня.

За його словами, у Києві зазнали пошкоджень:

Реклама:
  • одна із будівель МОН,
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
  • Київський фаховий коледж зв'язку,
  • Будинок вчителя,
  • Президія Національної академії педагогічних наук.
 Пошкоджене приміщення Міністерство освіти і науки. Фото: МОН

Крім вище згаданих, також у столиці постраждали три школи, один дитячий садок і два позашкільні заклади.

Вибух ракети на перехресті вулиці Володимирської і бульвару Шевченка у Києві серйозно пошкодив одне з найголовніших приміщень МОН.

"Центр вибухової хвилі прийшовся на будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти і науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації. Саме ці підрозділи знаходилися там.

У цій будівлі на сьогодні немає жодного непошкодженого кабінету, але знаєте, що символічно? Було знищено майже все, але у конференц-залі залишився стояти прапор України і банер МОН", – відзначає Шкарлет.

 Фото: МОН

Читайте також: Побачив, як здіймається земля: свідчення киян, які опинилися біля епіцентру вибухів і вижили

При цьому МОН уже працює над тим, аби заклади освіти, пошкоджені в Україні російськими ракетами 10 жовтня, відремонтували у терміновому порядку.

Реклама:

"Ми терміново формуємо документ уряду, який би дав можливість виділити суму коштів, яка піде на устеклення, ремонт даху для закладів, щоб попередити заливання і підготуватися до осінньо-зимового періоду", – повідомляє глава МОН.

Нагадаємо, у Києві музеї, які постраждали від обстрілів, збирають кошти на відбудову. 

Читайте також: Назвали список культурних об'єктів Києва, які постраждали від російських бомбардувань. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 5596
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3356
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3345
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат