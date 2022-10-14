Шкарлет розповів, скільки закладів освіти по Україні пошкодили російські ракети 10 жовтня

Внаслідок російських ракетних ударів 10 жовтня по Україні зазнали пошкоджень 38 закладів освіти.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 14 жовтня.
За його словами, у Києві зазнали пошкоджень:
- одна із будівель МОН,
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
- Київський фаховий коледж зв'язку,
- Будинок вчителя,
- Президія Національної академії педагогічних наук.
|Пошкоджене приміщення Міністерство освіти і науки. Фото: МОН
Крім вище згаданих, також у столиці постраждали три школи, один дитячий садок і два позашкільні заклади.
Вибух ракети на перехресті вулиці Володимирської і бульвару Шевченка у Києві серйозно пошкодив одне з найголовніших приміщень МОН.
"Центр вибухової хвилі прийшовся на будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти і науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації. Саме ці підрозділи знаходилися там.
У цій будівлі на сьогодні немає жодного непошкодженого кабінету, але знаєте, що символічно? Було знищено майже все, але у конференц-залі залишився стояти прапор України і банер МОН", – відзначає Шкарлет.
|Фото: МОН
Читайте також: Побачив, як здіймається земля: свідчення киян, які опинилися біля епіцентру вибухів і вижили
При цьому МОН уже працює над тим, аби заклади освіти, пошкоджені в Україні російськими ракетами 10 жовтня, відремонтували у терміновому порядку.
"Ми терміново формуємо документ уряду, який би дав можливість виділити суму коштів, яка піде на устеклення, ремонт даху для закладів, щоб попередити заливання і підготуватися до осінньо-зимового періоду", – повідомляє глава МОН.
Нагадаємо, у Києві музеї, які постраждали від обстрілів, збирають кошти на відбудову.
Читайте також: Назвали список культурних об'єктів Києва, які постраждали від російських бомбардувань. ФОТО