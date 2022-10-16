Пошкодили радіотелескоп: учені показали наслідки окупації обсерваторії на Харківщині. ФОТО

На Харківщині науковці дісталися Радіоастрономічної обсерваторії імені Семена Брауде у селі Волохів Яр, яке було під окупацією росіян понад пів року.

Російські військові зайняли територію обсерваторії і влаштували там вогневу позицію, а потім – усе розграбували.

Наслідки окупації показав науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.

Окупанти пошкодили телескопи, зокрема радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2, за допомогою якого спостерігали за планетами, вивчали космічну погоду та інші галактики.

Фото: Facebook-сторінка Михайла Сидорчука

"Навіть не хочеться показувати розбиті вікна РІ НАНУ та ІРЕ НАНУ, бо їх вже закрили, дах майже цілий, охорона є.

А ось маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу", – пише Михайло Сидорук.

Радіоастрономічна обсерваторія імені Семена Брауде у селі Волохів Яр після окупації

Радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2, що зберігався під Харковом, має статус наукового об’єкту, що становить національне надбання.

"За допомогою УТР-2 понад пів століття вчені спостерігали за Сонцем, Юпітером, спалахами та грозовою активністю на Сатурні, відслідковували космічну погоду, вивчали віддалені галактики, шукали екзопланети...

Але рашистська орда далека від відкриттів світового рівня... ось що вони залишили після окупації", – розповідають у НАН.

Російські окупанти облаштували на території обсерваторії вогневу позицію

Село Волохів Яр, де розташована обсерваторія, потрапило під контроль окупантів 25 лютого. Збройні Сили України звільнили його на початку вересня.

Окупанти облаштували на території обсерваторії вогневу позицію, адже там є підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутова техніка.

"Що не вкрали росіяни (авто та холодильники, пічки та посуд, унікальну спеціалізовану комп’ютерну техніку!), мародерять зараз наші співгромадяни (косарка, трактор, плуг, велосипеди, пральні машини, бойлери, вугілля)", – додає Сидорчук.

Вороги пошкодили багато майна, зокрема, радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2

Територію досі не розміновано, тому за місяць після визволення співробітники не можуть працювати в обсерваторії.

Також заклад не може контрактувати охорону і забезпечувати працівників транспортом, бо його вкрали, каже Михайло Сидорчук.

За словами співробітника обсерваторії, було влучання по центру будівлі.

"Листи в ОВА написано, ми начебто у першій черзі, але… Ще однією дуже великою проблемою є те, що на головному корпусі нема навіть даху!" – ділиться вчений.

За його словами, було влучання зверху по центру будівлі. Перекриття до першого поверху були пробиті та попадали на пульт управління телескопом.

"Металеві балки даху здебільшого цілі, шифер весь розлетівся, звичайно. Дощі, зима скоро, а у нас нема даху, вікон і діра до першого поверху, впала ще одна плита", – каже Михайло Сидорчук.

У головному корпусі зруйнували дах

Ймовірно, пошкоджень зазнала і Чугуївська спостережна станція НДІ астрономії ХНУ ім. В.Н.Каразіна, що розташована на цій же території, додав науковець.

У Радіоастрономічному інституті НАН України просять фінансово допомогти обсерваторії, що постраждала від росіян

Щоб допомогти відновити обсерваторію, можна переказати кошти за такими реквізитами:

IBAN: UA588201720313271001301006619 ЄДРПОУ: 02772020 Банк отримувача: ДКСУ у м.Київ Одержувач: Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України Мета переказу – "благодійна допомога"

Більше реквізитів, за якими можна фінансово підтримати обсерваторію, опублікував Михайло Сидорчук у Facebook.