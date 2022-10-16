Ілон Маск знову бандерівець: реакції українців на зміну рішення щодо Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск за останній час втрапив у кілька скандалів: спершу він виклав пропозиції щодо "миру" з РФ і запропонував Україні капітулювати.

У відповідь на це Зеленський відреагував іронією, українці – критикою та мемами в соцмережах, а посол України у Німеччині Андрій Мельник послав Маска "до біса".

Мільярдер образився і заявив, що відмовляється фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink, яка необхідна українським військовим.

Однак наступного дня Маск заявив, що компанія таки продовжить фінансувати систему зв’язку Starlink.

"Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", – написав бізнесмен.

Непостійність Ілона Маска спричинила хвилю мемів.

Щось Ілон перевзувається зі швидкістю повітря😅 pic.twitter.com/p3tw60iRU8 — Фсьо в Ажурі💙💛 (@AzhurOlga) October 15, 2022

"Маск знову бандерівець. Може ж коли хоче", – написав користувач Сергій Олександрович.

"Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні. "Хочеться ще пожити" – зазначив відомий підприємець", – іронізує Ванкуверсько-Лісабонська оборонна ініціатива.

"Маск передумав позбавляти Україну безкоштовного доступу до Starlink, бо Зеленський пригрозив спародіювати його у 95 кварталі", – додає "Криголам".

Незважаючи на вибрики Ілона Маска, уряд США продовжує підтримувати Україну.

Після скандальних заяв Маска старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував переглянути контракти з мільярдером – українці оцінили такий жест.

У Пентагоні також підтримали Україну, заявивши, що шукають можливості, аби система Starlink в Україні функціонувала.

За деякими версіями, це спонукало Маска передумати.

"Здається, зрозуміло чому Маск передумав. – Пацани у Вашингтоні не пойняли", – реагує на це Олексій Кравчук.

"Маск знов хороша людина))) Він і далі буде фінансувати український уряд))) Він все зрозумів)))

Хоча думаю, що просто дядько Сем зробив йому пропозицію, від якої він не зміг відмовитися", – додає "Просто Лерич".

Водночас деякі українці мають інше припущення щодо того, чому Ілон Маск змінив думку:

Фото: Denis Dovgopoliy/Twitter

Ось ще трохи мемів про мільярдера: