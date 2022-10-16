Ілон Маск знову бандерівець: реакції українців на зміну рішення щодо Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск за останній час втрапив у кілька скандалів: спершу він виклав пропозиції щодо "миру" з РФ і запропонував Україні капітулювати.

У відповідь на це Зеленський відреагував іронією, українці – критикою та мемами в соцмережах, а посол України у Німеччині Андрій Мельник послав Маска "до біса".

Мільярдер образився і заявив, що відмовляється фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink, яка необхідна українським військовим.

Реклама:

Однак наступного дня Маск заявив, що компанія таки продовжить фінансувати систему зв’язку Starlink.

"Чорт із ним... Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", – написав бізнесмен.

Непостійність Ілона Маска спричинила хвилю мемів.

Щось Ілон перевзувається зі швидкістю повітря😅 pic.twitter.com/p3tw60iRU8 — Фсьо в Ажурі💙💛 (@AzhurOlga) October 15, 2022

"Маск знову бандерівець. Може ж коли хоче", – написав користувач Сергій Олександрович.

Реклама:

"Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні. "Хочеться ще пожити" – зазначив відомий підприємець", – іронізує Ванкуверсько-Лісабонська оборонна ініціатива.

"Маск передумав позбавляти Україну безкоштовного доступу до Starlink, бо Зеленський пригрозив спародіювати його у 95 кварталі", – додає "Криголам".

Незважаючи на вибрики Ілона Маска, уряд США продовжує підтримувати Україну.

Після скандальних заяв Маска старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував переглянути контракти з мільярдером – українці оцінили такий жест.

У Пентагоні також підтримали Україну, заявивши, що шукають можливості, аби система Starlink в Україні функціонувала.

За деякими версіями, це спонукало Маска передумати.

"Здається, зрозуміло чому Маск передумав. – Пацани у Вашингтоні не пойняли", – реагує на це Олексій Кравчук.

"Маск знов хороша людина))) Він і далі буде фінансувати український уряд))) Він все зрозумів)))

Хоча думаю, що просто дядько Сем зробив йому пропозицію, від якої він не зміг відмовитися", – додає "Просто Лерич".

Водночас деякі українці мають інше припущення щодо того, чому Ілон Маск змінив думку:

Фото: Denis Dovgopoliy/Twitter

Ось ще трохи мемів про мільярдера: