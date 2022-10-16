Якщо у небі з'явився дрон-камікадзе: як поводитись під час атаки безпілотниками

Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе, щоб атакувати українців.

Протиповітряній обороні вдається збити більшість ворожих БПЛА, кажуть у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Але варто знати алгоритм дій на випадок, якщо ви побачите ворожий дрон.

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У Мінреінтеграції пояснили, як розпізнати БПЛА та вберегтися від цієї зброї.

"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю", – йдеться у повідомленні.

Як розпізнати дрон-камікадзе?

Дрон-камікадзе Shahed-129 Фото: defapress.ir/mil.in.ua

✅ Двигун дрона-камікадзе гучний. При наближенні у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

✅ Зачувши подібний звук, намагайтесь потрапити у спеціально обладнане укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила "двох стін".

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❌ Не залишайтесь в транспорті, вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.

✅ Намагайтеся обирати місця для укриття подалі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ.

❌ Не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

✅ Повідомляйте на лінію 102 будь-яку інформацію щодо БПЛА ворога, а в разі їх падіння – вказуйте місцерозташування.

❌ Не наближайтеся до місця падіння збитого дрона, не чіпайте уламки!

Фото: Мінреінтеграції

Нагадаємо, раніше українські розробники запустили додаток "єППО", куди можна повідомляти про ворожі ракети, дрони, літаки.