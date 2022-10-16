У лотерею розіграють календарі про бійців ЗСУ з автографом Залужного. ФОТО

До Дня захисника та захисниці в Україні створили тематичні календарі з 12 військовими під назвою "Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну!".

Календарі розіграють у благодійну лотерею та продадуть на аукціоні, а за виручені кошти куплять автомобілі та дрони для військових, повідомляє ініціаторка проєкту, волонтерка Дана Ярова.

Героями проєкту стали 7 Героїв України, 3 кавалери орденів "Богдана Хмельницького" та бійці, відзначені іншими державними нагородами.

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Календарі особисто підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В Україні з'явились тематичні календарі про бійців ЗСУ з автографом Залужного

12 календарів з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та всіх учасників проєкту будуть розіграні в лотерею, яка стартує 17 жовтня за посиланням.

10 календарів з такими ж підписами підуть з молотка на аукціоні, який проведе Дана Ярова на своїй Facebook-сторінці.

"Мета – кожному підрозділу, Герой якого брав участь у проєкті – купити машину, або дрон.

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Поки робіть перепост. Вже сьогодні буде посилання на лотарею. А в понеділок старт", – каже Дана Ярова.

Учасниками проєкту стали 7 Героїв України та бійці, які отримали державні нагороди

Тематичний календар знімали 2 тижні. Автор світлин – фотограф Арсен Федосенко.

"У календарі є представники всіх родів військ, які входять в склад Збройних сил України.

І невелике уточнення: календарі заряджені силою, незламним духом та оптимізмом наших військових", – каже авторка ідеї.

Автор світлин – фотограф Арсен Федосенко

На світлинах зображені, зокрема, полковник медичної служби Едуард Хорошун, майор Мирослав Гай, полковник Денис Дикий, старша лейтенантка Олена Білозерська, молодший сержант Володимир Базика.

"До речі, завершує наш календар Олена Білозерська з лелекою – як символ миру, сім’ї і народження великої кількості дітей", – додає авторка ідеї.

Завершує календар снайперка Олена Білозерська з лелекою

До кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка з історією героїв-учасників проєкту.

Календарі особисто підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

До кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка про героїв

12 календарів з підписом Залужного та всіх учасників проєкту будуть розіграні в лотерею 17 жовтня

Нагадаємо, Українська правда разом з патронатною службою "Азову" оголосила збір на реабілітацію військових, які повернулися з полону.

Серед усіх, хто задонатить від 100 грн, розіграють картини з героями "Азовсталі", військові трофеї, марки та інші призи.