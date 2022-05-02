Місяць серед руїн: у Бородянці врятували кота з 7 поверху зруйнованого будинку. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
12683
2 травня 2022

У зруйнованій Бородянці, що на Київщині, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували кота з багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України, оприлюднивши відео та фото порятунку чотирилапого.

Місто визволили від загарбників ще 1 квітня. Тварина місяць просиділа у руїнах обстріляного будинку на 7 поверсі.

"Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху.

На щастя, пухнастого помітили на 7 поверсі розбомбленого у будинку у Бородянці. Фото: ЗооПатруль

Бути українцями = бути людьми й відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати", – наголосили в ДСНС. 

"Клич" про необхідність машини з "вишкою" задля порятунку тварини зі зруйнованого будинку кинув у соцмережі волонтер організації "ЗооПатруль" Євген Кібець 1 травня.

З його слів, до порятунку тварини 2 травня долучилися співробітники ДСНС Бородянки та Ірпеня.

"Справжні герої сьогодні ДСНС Бородянки та Ірпеня.  Вони супермени.  Був дуже радий спостерігати за їх роботою. Хлопці ви супер!" – наголосив волонтер. 

Кіт був змученим і голодним, пробувши місяць в деокупованому місті на руїнах власного дому. Фото: ЗооПатруль

Волонтери повідомили, що врятованого котика вже нагодували.

"Дуже голодний. Однак, з малечею все добре!" – наголошують в "ЗооПатрулі".

Також тварину оглянули ветеринари. Зараз кіт перебуває у клініці. Волонтери кажуть, що пухнастий дивом вцілів.

Кожен охочий може зробити свій внесок у порятунок тварин, які постраждали під час війни:

ПриватБанк: 4731 2196 4533 1848

Монобанк: 5375 4141 3243 5719

REVNYUK DMYTRO

"Кажуть, що руді приносять удачу. Тож нехай вона супроводжує кожне добре серце, яке долучилося до цієї неймовірної рятувальної операції!" – додали рятувальники. 

Волонтери та рятувальники провели справжню рятувальну операцію, щоб дістати кота з 7 поверху. Фото: ЗооПатруль

Вас також може зацікавити: 

Повертаються до життя: як почуваються тварини у київському зоопарку. ФОТО

Зоозахисники просять українців не відмовляти в оренді житла людям з тваринами

У Бучі патрульний врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста

Як надати першу допомогу безпритульній тварині – пояснюють зоозахисники

Окупація Бородянки: понад 300 собак у притулку загинули від голоду і спраги

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 79165
Суспільство

"Обіцяв намотати маму на гусеницю": історія українського бійця, чий батько воював на боці окупантів

Олена Барсукова
 5909
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Дует Pink Floyd і Хливнюка, Ед Ширан у Києві та інші музичні присвяти Україні від закордонних зірок

Пилип Пухарєв
 17736
Суспільство

Як залишитися людиною під час війни: 13 запитань психотерапевту

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Обіцяв намотати маму на гусеницю": історія українського бійця, чий батько воював на боці окупантів

Олена Барсукова
Місяць серед руїн: у Бородянці врятували кота з 7 поверху зруйнованого будинку. ВІДЕО
"Як сон наяву": 14-річний Юлік розповів, чому не помітив Анджеліну Джолі у кав’ярні
У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги
У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво
У Маріупольському зоопарку від обстрілів загинуло майже 20 тварин
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Дует Pink Floyd і Хливнюка, Ед Ширан у Києві та інші музичні присвяти Україні від закордонних зірок

Пилип Пухарєв
Суспільство

Як залишитися людиною під час війни: 13 запитань психотерапевту

Олена Барсукова