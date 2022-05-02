Місяць серед руїн: у Бородянці врятували кота з 7 поверху зруйнованого будинку. ВІДЕО

У зруйнованій Бородянці, що на Київщині, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували кота з багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України, оприлюднивши відео та фото порятунку чотирилапого.

Місто визволили від загарбників ще 1 квітня. Тварина місяць просиділа у руїнах обстріляного будинку на 7 поверсі.

"Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху.

На щастя, пухнастого помітили на 7 поверсі розбомбленого у будинку у Бородянці. Фото: ЗооПатруль

Бути українцями = бути людьми й відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати", – наголосили в ДСНС.

"Клич" про необхідність машини з "вишкою" задля порятунку тварини зі зруйнованого будинку кинув у соцмережі волонтер організації "ЗооПатруль" Євген Кібець 1 травня.

З його слів, до порятунку тварини 2 травня долучилися співробітники ДСНС Бородянки та Ірпеня.

"Справжні герої сьогодні – ДСНС Бородянки та Ірпеня. Вони супермени. Був дуже радий спостерігати за їх роботою. Хлопці – ви супер!" – наголосив волонтер.

Кіт був змученим і голодним, пробувши місяць в деокупованому місті на руїнах власного дому. Фото: ЗооПатруль

Волонтери повідомили, що врятованого котика вже нагодували.

"Дуже голодний. Однак, з малечею все добре!" – наголошують в "ЗооПатрулі".

Також тварину оглянули ветеринари. Зараз кіт перебуває у клініці. Волонтери кажуть, що пухнастий дивом вцілів.

Кожен охочий може зробити свій внесок у порятунок тварин, які постраждали під час війни:

ПриватБанк: 4731 2196 4533 1848 Монобанк: 5375 4141 3243 5719 REVNYUK DMYTRO

"Кажуть, що руді приносять удачу. Тож нехай вона супроводжує кожне добре серце, яке долучилося до цієї неймовірної рятувальної операції!" – додали рятувальники.

Волонтери та рятувальники провели справжню рятувальну операцію, щоб дістати кота з 7 поверху. Фото: ЗооПатруль

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