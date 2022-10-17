Прокуратура подала 8 позовів до суду щодо стану укриттів у Києві. ФОТО

Прокуратура міста Києва звернулася до суду щодо столичних сховищ, які перебувають у неналежному стані.

Йдеться про укриття при підприємствах і медичних закладах, повідомляють у відомстві.

Прокурори звернулися до суду з позовними заявами про зобов’язання балансоутримувачів привести у стан готовності захисні споруди.

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Під час перевірок стану захисних споруд органами прокуратури спільно з Державною службою надзвичаних ситуацій встановлено, що низка сховищ у різних районах Києва не готові повноцінно виконувати свої функції.

Йдеться про укриття при підприємствах і медичних закладах

"Споруди перебувають в аварійному стані і не можуть використовуватися для захисту працівників підприємств та пацієнтів медичних установ від засобів масового ураження", – повідомляють у прокуратурі.

Споруди перебувають в аварійному стані

Усього прокурори подали 8 позовів до суб’єктів господарювання та комунальних медичних закладів Києва.

Усього прокурори подали 8 позовів

Нагадаємо, чотири людини загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня.

Раніше рятувальникам Києва дозволили зривати замки на укриттях, якщо ті будуть зачинені під час повітряної тривоги.