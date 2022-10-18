Полярники показали, як пінгвіни крадуть один в одного каміння. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 жовтня 2022

Полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвін краде каміння в іншого для облаштуваннягнізда.

Як птах "позичив" камінь у сусіда, зафільмували науковці з Антарктиди, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Працівники станції "Академік Вернадський" зазначають, що субантарктичні пінгвіни можуть влаштувати галасливі сутички та бійки. Для них це звичайна практика.

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Момент, де один пінгвін поцупив з гнізда іншого камінчик, зафільмувала біологиня Марта Дзиндра. 

"Спостереження за антарктичними тваринами – невід'ємна частина роботи наших біологів. Зокрема, вони постійно рахують пінгвінів, їхні гнізда, відкладені яйця та малечу, щоб відслідковувати динаміку цих тварин", – пояснили на сторінці "Академіка Вернадського".

На відео власник камінців для гнізда не здіймав галасу, а лише "натякнув", що він все бачить. 

Нагадаємо, нещодавно полярники з "Вернадського" разом з користувачами у соцмережах визначились з іменами для новонароджених тюленят Ведделла. 

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