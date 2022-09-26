Як полярники назвуть тюленят: на "Академіку Вернадському" визначились з іменами

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 вересня 2022

Полярники обрали імена для новонароджених тюленят Ведделла. 

З усього різноманіття обрали ім'я Мрія для дівчинки та Мирославко (Мир, Мирко) – для хлопчика, повідомили на дослідницькій станції "Академік Вернадський".

Вибір пояснили тим, що імена мають бути актуальними, але й зачіпати не лише війну в Україні. На думку полярників, вони мають мати ширший, загальнолюдський сенс.

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"Мрія – це і про те, що ми втратили в цій війні, і про необхідність мріяти далі, вірити в краще майбутнє та будувати його. 

Мир сьогодні потрібен і в контексті Перемоги та завершення нинішньої війни, і в контексті глобального існування планети для можливості розвитку, співпраці, взаєморозуміння", – розповіли працівники антарктичної станції.

Фото: Сергій Глотов

Полярники додали, що українці запропонували близько 400 варіантів імен для тюленят. Варіанти були дуже різні: від Джавеліни і Байрактарчика до Бодіпозитивки та Борща. 

Нагадаємо, що імена обирали у Facebook та Instagram для хлопчика та дівчинки відповідно. 

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