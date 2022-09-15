Шлюбний сезон розпочато: до "Академіка Вернадського" повертаються пінгвіни та будують гнізда. ФОТО

До станції "Академік Вернадський" в Антарктиді масово повертаються пінгвіни.

Науковці вже нарахували понад тисячу птахів.

"Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез – відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції "на розвідку", а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями", – розказали вчені.

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Безпосередньо біля бази українських науковців вже гніздяться понад 100 субантарктичних пінгвінів. Вони прибувають туди на шлюбний сезон. Цей вид мешкає навколо української бази. Пернатих можна відрізнити за червоним дзьобом. У висоту вони можуть бути до 90 см, а вагою – до 6 кг.

Фото: Сергій Глотов

Вчені пояснили, що під час антарктичної весни самці залицяються до самок, смішно киваючи їм. Так утворюють нові пари ті, хто їх ще не має.

Паралельно майбутні батьки облаштовують "апартаменти" з камінців, зазвичай – на підвищеннях.

Пінгвіни повертаються на острів до української станції

"У ході будівництва пінгвіни не гребують красти одне в одного камінці, через що інколи трапляються сварки та навіть бійки. Цікаво, що інколи вони використовують у своїх гніздах і рослини", – додають працівники дослідницької станції.

Коли "квартирне питання" вирішено, птахи відкладають по 2 яйця, з яких вилупляться маленькі пташенята.

Антарктичні мешканці

Нагадаємо, що пару можуть утворити й птахи-геї. Наприклад, взимку 2022 року у зоопарку в Нью-Йорку одностатева пара пінгвінів Гумбольдта вперше висиділа яйце і продовжує піклуватися про дитинча.

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