У топі – "Право" та Львівська політехніка. Перші результати вступної кампанії-2022

Станом на 18 жовтня понад 188 тисяч вступників подали заяви на вступ до закладів вищої освіти.

Традиційно найбільше заяв – на правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Найбільше заяв подали на вступ до Національного університету "Львівська політехніка".

На другому місці – КПІ імені Ігоря Сікорського, а на третьому – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Фото: kasto /Depositphotos

Рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Право – 44 192;

Комп'ютерні науки – 41 508;

Філологія – 36 596;

Менеджмент – 35 053;

Психологія – 34 066.

До рейтингу за кількістю поданих заяв також увійшла педагогічна спеціальність "Середня освіта" (6 924).

Вона також очолює рейтинг спеціальностей за кількістю рекомендованих на бюджет.

Рейтинг вишів за кількістю поданих заяв вступників (на основі повної загальної середньої освіти):

Національний університет "Львівська політехніка" – 28 314;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 27 635;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 27 303;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 26 797;

Національний авіаційний університет – 18 184.

Рейтинг ЗВО за наданими рекомендаціями на бюджет:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 3 932;

Національний університет "Львівська політехніка" – 2 960;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2 890;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 2 331;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1 497.

Нагадаємо, раніше у МОН назвали кінцевий термін для вступу в університети випускників з окупованих територій.