У МОН назвали кінцевий термін для вступу в університети випускників з окупованих територій

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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14 вересня 2022

Випускники шкіл з тимчасово окупованих територій та прифронтових зон ще можуть вступити до університетів.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що такі абітурієнти мають можливість вступати до закладів фахової передвищої до 29 вересня.

"МОН інформує, що вступна кампанія для вступників із тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій України триває.

Відповідний лист надіслано керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти, сьогодні, 13 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Фото: diego_cervo/Depositphotos

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Прийняття заяв та проведення вступних випробувань, які містять співбесіди та творчі конкурси, можуть відбуватись впродовж усієї вступної кампанії аж до кінцевого терміну.

Точний графік кожен заклад освіти визначає самостійно.

У МОН розповіли, що університетам для таких абітурієнтів дали можливість створити небюджетні конкурси, які не потребують попереднього погодження з міністерством.

Окрім цього у вступників із прифронтових та окупованих територій є можливість потрапити на бюджетне навчання з отриманням стипендії.

Але лише за умови наявності незайнятих бюджетних місць із основної вступної кампанії.

"Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня", – зазначили в МОН.

Нагадаємо, на 13 вересня на бакалаврат на базі середньої освіти у 2022 році зарахували понад 131 тисячу студентів. 56 тисяч вступили на бюджет, а 75 тис. – на контракт.

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