Чи можна батькам забирати дітей зі школи під час повітряної тривоги? Пояснює омбудсмен

Освітянам, учням та батькам пояснили, як діяти у разі оголошення повітряної тривоги до початку та під час навчання.

Алгоритм дій оприлюднили Київська міська рада та освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Ми узагальнили рекомендації ДСНС, органів управління освіти, досвід Ізраїлю, а також надали власні пропозиції щодо підготовки та дій учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги в різних ситуаціях", – підкреслив Горбачов.

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Чи можуть батьки забирати дітей під час повітряної тривоги

Ні, наголошує Горбачов. Якщо батьки хочуть забрати під час тривоги дитину з укриття – педагогічний працівник не має права передавати її їм.

"Нам відомі випадки, коли під час масових ракетних обстрілів 10 жовтня до закладів освіти під час повітряної тривоги приїжджали батьки та забирали дітей із закладів. Нагадуємо, що батьки не можуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги, а педагог, відповідно, не має права відпустити дитину з укриття навіть на прохання батьків.

До завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в укритті. Адже так батьки наражають на небезпеку і себе, й дитину", – наголошує Сергій Горбачов.

Якщо тривога розпочалася перед початком освітнього процесу

Працівники закладів освіти, школярі або студенти, які під час оголошення сигналу "Повітряна тривога!" перебувають вдома або у дорозі до закладу освіти, мають терміново прослідувати до найближчого укриття;

якщо сигнал тривоги пролунав під час прийому/приходу дітей/учнів до закладу освіти, вони, разом із працівниками закладу та батьками або іншими супроводжуючими особами, терміново мають перейти в укриття закладу освіти;

після того, як всі учасники освітнього процесу перейшли в укриття, діти/учні до закладів освіти не приймаються до відбою повітряної тривоги.

Якщо тривога застала педагогічного працівника перед початком робочого дня, то "протизаконно та злочинно вимагати від нього прибути до закладу освіти під час повітряної тривоги", наголошує Горбачов.

Водночас омбудсмен додає, що у випадку, якщо працівник має змогу за 5-7 хвилин дістатися до роботи, то він може переміститися до укриття закладу освіти.

"Але варто враховувати розташування закладу освіти, у деяких регіонах до укриття необхідно переміститися за 2-3 хвилини.

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Якщо у закладі освіти немає укриття, то працівник закладу має переміститися до найближчого до нього укриття за місцем його перебування", – пояснює алгоритм дій омбудсмен.

Якщо тривога розпочалася під час освітнього процесу

Горбачов наголошує, що керівник освітнього закладу заздалегідь має визначити з-поміж працівників відповідальну особу, яка супроводжуватиме школярів під час евакуації та укриття в захисній споруді.

Щойно лунає сигнал повітряної тривоги:

відповідальний за евакуацію дітей в укриття вмикає наявну систему оповіщення закладу;

вчитель миттєво сповіщає учнів (словесно) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та припинення заняття;

відповідальна особа разом із вчителями має скоординувати хід евакуації учнів від класу до захисної споруди (укриття);

вчителі, які проводять уроки, мають організувати пересування дітей двома колонами (або групами, якщо простір обмежено) з приміщення класу до укриття;

відповідальні за евакуацію повинні знаходитись у заздалегідь визначених місцях та допомогти організувати швидкий рух до захисної споруди. Молодшим класам (1 або 2 класи) необхідно надати помічників;

учні або цілі класи, які знаходяться на подвір’ї закладу, під час сигналу тривоги повинні рухатися під наглядом вчителя або самостійно до захисної споруди.

Також у відведеному місці повинен знаходитися медичний працівник для швидкого надання необхідної допомоги.

Омбудсмен наголошує, що під час перебування в укритті вчителі та відповідальні за евакуацію особи повинні провести заходи, щоб заспокоїти дітей та всіх, хто у ньому знаходиться.

Як діяти після надходження сигналу "Відбій повітряної тривоги!"

Школи після відбою тривоги мають продовжити освітній процес у дистанційному форматі. Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після відбою повітряної тривоги.

Водночас заклади дошкільної освіти розпочинають роботу не пізніше, ніж через годину. Відповідне рішення має ухвалити адміністрація та поінформувати працівників та батьків.

Що робити, якщо не встигли добігти до укриття під час обстрілу: поради ДСНС

Якщо хтось із учасників освітнього процесу не зміг добігти до укриття, ДСНС радить:

негайно перейти в приміщення без вікон або скористатися "правилом двох стін";

якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку – зателефонувати 101, вказавши точну адресу, поверх та покинути небезпечне місце;

якщо в будинку стався вибух – слід якнайшвидше покинути будівлю та залишити двері відчиненими, щоб рятувальники не зрізали їх.

Нагадаємо, раніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповідали, що робити батькам, якщо під час ядерного вибуху дитина у садочку чи школі.