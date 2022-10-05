Що робити, якщо під час ядерного вибуху дитина у садочку чи школі? Інструкція для батьків

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 жовтня 2022

Якщо російські окупанти втілять ядерні погрози в життя, тисячі українців можуть опинитись у небезпеці. У момент ядерного вибуху діти можуть перебувати у садочках чи школах, тому варто заздалегідь знати, як діяти у такому випадку.

У Службі освітнього омбудсмена уже давали поради для освітян, однак батькам і дітям також варто підготуватися до такого сценарію.

Інструкції для батьків та дітей опублікували на порталі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки dovidka.info.

Вони зібрали інформацію спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки на основі порад ДСНС, Міністерства освіти і науки України та Патрульної Поліції України.

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Що робити, якщо дитина під час ядерного вибуху перебуває у школі або садочку?

  Фото: udra/Depositphotos

✅ Якщо на момент ядерного вибуху ваша дитина була в закладі освіти, вона має залишатись там в укритті з рештою дітей.

❌ Навіть якщо школа або садок у пʼятихвилинному доступі від дому, не потрібно виходити з укриття і забирати дитину. 

"Це нашкодить вам, бо на вулиці ви можете зазнати радіаційного впливу, вашій дитині, а також іншим дітям й вчителям або вихователям, які перебувають в укритті школи чи садочка", – наголошують експерти. 

✅ Згідно норм безпеки приміщення для укриття мають загерметизувати зсередини, аби туди не потрапляти шкідливі речовини ззовні. 

Батьки, що прийшли з вулиці, можуть переносити на одязі радіоактивний пил, або він разом з повітрям може потрапити у приміщення, де переховуються діти.

У випадку аварії з викидом або ядерного вибуху у будь-якій споруді безпечніше, ніж на вулиці. Вийти назовні – означає наражати на небезпеку не лише себе, а й дітей та персонал. 

✅ Щоб бути впевненим, що школа або садок готові до будь яких сценаріїв, слід переконатись заздалегідь, що тамтешнє укриття захистить вашу дитину від радіації у випадку ядерного вибуху. 

✅ Також варто переконатись, що ваша дитина готова до такого сценарію.

Як батькам підготувати дітей до ядерної загрози?

Поговорити з керівництвом закладу освіти

Потрібно перевірити, чи є у вчителів (вихователів) та дирекції школи/садочка є план дій на випадок ядерного вибуху (вони мають діяти згідно із загальними правилами поводження у надзвичайній ситуації).

Якщо дирекція закладу не проінформувала вас про це, ви маєте домовитись заздалегідь із іншими батьками та вчителем, що у випадку ядерного вибуху двері укриття, де перебувають діти, не будуть відчиняти, допоки не було дозволу від органів влади.

Це значить, що прийти і забрати дитину звідти, поки немає офіційних оголошень, що загроза минула – буде неможливо. Поясніть іншим, що зайве відчинення дверей укриття і допуск туди батьків, що прийшли з вулиці – нашкодить дітям.

Перевірити укриття

✅ Переконайтесь, що укриття адаптоване для перебування там в умовах ядерної небезпеки. 

Перевірте, чи є в адміністрації школи відповідні документи, акти перевірки контролюючих органів, що свідчать про те, що укриття – придатне. 

Також має бути акт ДСНС про те, що приміщення в задовільному санітарному та протипожежному стані.

Деякі заклади мають спеціальні протирадіаційні укриття або більш надійні сховища – герметичні. 

Однак за відсутності таких допускається перебування в найпростіших укриттях.

У цих укриттях мають бути дотримані певні вимоги, які батькам варто перевірити. 

✅ Зокрема, укриття має розташовуватися:

  • в підвальному (підземному) приміщенні;
  • на цокольному чи на першому поверсі (за умови забезпечення огороджувальними будівельними конструкціями);
  • в основній будівлі школи або не далі, ніж 100 метрів від неї. 

❌ Поруч не має бути резервуарів з небезпечними хімічні, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями.

✅ Укриття має бути забезпечене електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності мають бути приміщення для встановлення виносних баків.

❌ Не має бути ніяких отворів у стінах окрім дверей. Якщо є інші – вони мають бути закладені мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками чи цеглою.

✅ В укритті має бути не менше ніж два евакуаційних виходи. Для укриттів місткістю до 50 осіб допускається один вихід.

❌ Через укриття не повинні проходити водопровідні, каналізаційні чи інші магістралі.

✅ Входи мають закриватись посиленими дверима з негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) чи захисними екранами (кам’яними, цегляними, залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м.

✅ В укритті має бути вентиляція.

✅ Місткість укриття – не менше 1 метра на людину.

Перевірити "запаси"

Оскільки укриття має бути розраховане на перебування там дітей впродовж не менше від 48 годин, перевірте, чи є там перелік речей, які має забезпечити адміністрація закладу освіти:

  • місця для сидіння (лежання): стільці, лавки чи ліжка, спортивні мати, каремати; 
  • теплі ковдри або спальники;
  • поліетиленові пакети;
  • армований скотч для герметизації приміщення;
  • ганчірки та вологі серветки;
  • вода для очищення тіла, предметів, поверхонь від радіаційного пилу;
  • питна вода у розрахунку одна особа/2 л на добу; 
  • запас консервів та сублімованої їжі;
  • контейнери для продуктів харчування; 
  • баки для нечистот, що щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд); 
  • резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо); 
  • вогнегасники; 
  • аптечка із засобами надання невідкладної медичної допомоги;
  • респіратори FFP2 та FFP3 в розрахунку на максимальну кількість дітей, яку вміщує сховище;
  • засоби зв’язку та оповіщення (телефон, радіоприймач на батарейках з КХ/CХ діапазоном на випадок відсутності звʼязку та струму, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi пристроїв);
  • інструменти (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо);
  • калій йодид.

Якщо не всі речі є, разом із іншими батьками проконтролюйте, аби їх придбали або знайдіть та принесіть самі.

Скласти "рюкзак безпеки"

✅ Складіть "тривожну валізку" для своєї дитини, у якій мають бути: 

  • пляшка чистої води; 
  • поживні батончики чи снеки в герметичних упаковках;
  • нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси); 
  • телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
  • індивідуальний набір необхідних ліків, респіратори (запас на кілька днів); 
  • комплект змінної білизни та одягу; 
  • спальник, якщо ними на забезпечує заклад; 
  • улюблена іграшка або річ;
  • інші речі відповідно до віку дитини (підгузки, дитяче харчування).

Дізнатися про йодопрофілактику

✅ Важливо: щоб не навантажувати дитину важкими речами щоразу, коли вона йде до школи чи садочка, домовтесь з адміністрацією або вчителем (вихователем), щоб ці речі зберігались у закладі у швидкому доступі, щоб їх можна було швидко брати під час тривоги.

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✅ Обовʼязково попередьте медичного працівника школи або садочка, вчителів (вихователів) або адміністрацію, якщо ваша дитина має порушення функціонування щитоподібної залози або алергію на калій йодид.

В укритті дітям може знадобитись йодопрофілактика, але тільки після офіційної вказівки ДСНС чи органів влади в її потребі.

Запас таблетованого йодиду калію в укритті має становити: 

  • немовлятам від народження до 1 місяця – 16 мг на особу;
  • дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг;
  • дітям від 3 до 12 років – 62,5 мг на особу;
  • підліткам від 12 до 18 років, вагітним, матерям-годувальницям та дорослим до 40 років – 125 мг на особу;
  • дорослим від 40 років йодна профілактика зазвичай не потрібна. 

Поспілкуватися з дитиною

✅ Проговоріть з дитиною, що в разі ядерної загрози вона певний час залишатиметься в укритті з іншими дітьми. 

❌ Не залякуйте дитину, але й не прикрашайте події. Поясніть, що це важливо для того, аби перечекати небезпеку. 

✅ Запевніть малечу, що як тільки небезпека мине, ваша сім’я знову буде разом. Також важливо проговорити цей сценарій з усіма членами сім’ї.

"Якщо ви не впевнені у безпечності перебування вашої дитини в укритті навчального закладу у випадку ядерного вибуху – тоді рішення, чи навчатиметься ваша дитина офлайн, допоки є така загроза – ви приймаєте на власний розсуд", – кажуть експерти.

Залежно від ситуації, органи місцевого самоврядування або адміністрація закладу можуть ухвалити рішення про тимчасове припинення очного формату навчання у вашій школі.

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