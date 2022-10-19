Довго хотіли дитину: спогади про подружжя, яке загинуло у Києві від удару дрону

Вікторію та Богдана Замченків знайшли під завалами будинку в Шевченківському районі Києва 17 жовтня. Того дня вони загинули від удару ворожого дрону-камікадзе.

Подружжя готувалося стати батьками – Вікторія була на 6-му місяці вагітності. Знайомі пам'ятають її та Богдана "світлими людьми, які мали сильні почуття одне до одного".

Спогадами про подружжя поділилася їхня подруга Анна Петрукова та один із клієнтів магазину GoodWine, де Вікторія працювала сомельє, пише "Суспільне".

За словами Анни, Замченки – родом із Рівного. До столиці подружжя переїхало у 2014 році, а разом вони – із 2012. Вікторія із Богданом прожили у двокімнатній квартирі на Жилянській майже 3 роки.

Жінка зізнається, що вірити у їхню смерть досі не хочеться.

"Вони були дуже світлими людьми й мали сильні почуття одне до одного: не вдавали сім'ю, а були нею.

Віка була тактовна, ніжна, освічена, вміла підтримати. Ніколи не гналась за брендами, грошима. Прагнула допомогти мамі, яка залишилась у Рівному", – розповідає подруга загиблих.

"Вони не вдавали сім'ю, а були нею", ділиться спогадами про Замченків їхня подруга Анна

Щойно почалася повномасштабна війна, Вікторія тимчасово переїхала до Рівного.

"Ми тоді ще обговорювали з дівчатами, хто що поклав у тривожну валізку: хтось вишиванку, сукню... А Віка тоді спитала: "А що, так можна було?!" і розсміялась. Бо вона поклала до валізки розкладний ніж, мала все необхідне для життя в екстремальних умовах. Вони з Богданом завжди раціонально підходили до справ та речей", – пригадує Анна.

До Києва подружжя приїхало у липні – Вікторія хотіла повернутися на роботу.

"У цьому не було необхідності – Богдан достатньо заробляв, цього вистачало для них обох. Але Віка хотіла повернутись на улюблену роботу", – говорить жінка.

Вікторія та Богдан Замченки, які загинули від удару ворожого дрону у Києві. Усі фото: Анна Петрукова у Facebook

За словами Анни, її друзі довго мріяли про дитину. Коли Вікторія завагітніла, всі були раді за них із чоловіком.

"Вони довго хотіли дитинку, мріяли про це. Коли Віка завагітніла і сказала нам про те, всі були щасливі разом з ними.

Мені б хотілося, щоб у нас в суспільстві було більше таких людей, як вони", – наголошує Анна Петрукова.

Спогадами про Вікторію поділився також її клієнт у GoodWine Дмитро Деркач. Вони не були добре знайомі, та чоловік наголошує, що встиг зрозуміти, що Вікторія була чудовою людиною.

"Я не можу сказати, що ми були добре знайомі з Вікою. Але невеликого часу спілкування мені вистачило, щоб зрозуміти, якою чудовою людиною вона була. Дуже привітливою, позитивною, життєрадісною. Вона також була прекрасною професіоналкою, знавчинею вина, і залюбки ділилася знаннями", – розповідає Дмитро.

Чоловік познайомився із Вікторією на винних курсах, де вона була лекторкою.

"Я проходив тримісячну програму у школі GoodWine, на якій Віка вела декілька лекцій – вона була чудовим лектором. Після цього я часто зустрічав її у магазині та консультувався з нею. Після початку війни ми рідко бачились, але я стежив за її дописами про вино у соцмережах. Це дійсно велике горе, велика втрата", – наголошує Дмитро деркач.

Нагадаємо, до цього колеги Вікторії у Good Wine розповіли, що тіло вагітної жінки, яка у грудні збиралася йти у декретну відпустку, знайшли в обіймах чоловіка Богдана та з котом у будинку, куди прилетів російський дрон.

"Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: "треба менше себе жаліти", – написали у Good Wine.