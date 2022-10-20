Двох українок вигнали з паризького ресторану зі словами: "Хай живе Путін!"

Двоє українських біженок у Франції стверджують, що менеджер паризького ресторану вигнав їх із закладу зі словами "Viva Poutine" (Хай живе Путін!)

Працівник закладу каже, що Путіна не підтримує, а сказав так у відповідь на погрози українок, пише французьке видання BFM TV.

Мати і донька – Лариса і Меліса – розповідають, що зайшли у паризьке кафе "Le Cozy Montparnasse", щоб випити чаю і зігрітися, бо на вулиці дощило.

Жінки відкрили меню, подивились ціни на гарячі напої та викликали офіціантку, щоб вона їх проінформувала.

"Ми пояснили офіціантці, що оскільки ми українські біженці, у нас скорочений бюджет і нам важливо знати, скільки нам це коштує", – розповідає Меліса.

Однак офіціантка у грубій формі сказала жінкам, що в їхньому закладі українцям не раді. Після чого клієнтки вирішили покликати менеджера.

"Я думала, що він не знає, як співробітники взаємодіють із клієнтами в кафе. А він у відповідь почав кричати, що підтримує Путіна і що вбивати український народ правильно", – запевняє дівчина.

Відео емоційної промови менеджера на підтримку Путіна виклав віце-президент Союзу українців Франції Володимир Когутяк.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » 🤬 pic.twitter.com/KvmLpKbqhn October 19, 2022

Менеджер кафе сказав журналістам, що закричав "хай живе Путін" після того, як отримав погрози від двох клієнток. Він вибачився і каже, що вчинив так через роздратування.

"Мені байдуже, чи вони українці, чи ні, ми приймаємо всіх, просто вони не хотіли нічого замовляти і витрачали час працівників, коли ресторан був повний", – каже він.

За його словами, Лариса і Меліса просто хотіли скористатися туалетом, а в закладі потрібно зробити замовлення перед тим, як потрапити до санвузла.

Менеджер каже, що офіціантка кілька разів підходила до них після того, як вони сходили в туалет, щоб прийняти замовлення, але вони не хотіли їсти, а хотіли побути у кафе, тому що їм було занадто холодно.

Після оприлюднення відео, де працівник кафе славить Путіна, заклад отримав купу негативних відгуків у соцмережах.

Українки запевняють, що "вони дійсно вперше стикнулися з такою ситуацією у Франції". Володимир Когутяк каже, що ніколи не чув про подібні факти в цьому паризькому закладі.