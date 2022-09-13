Побиття українських біженок у Франції: постраждалі розповіли деталі нападу

Українки-переселенки, яких у Франції побив російськомовний невідомий перехожий, поділилися подробицями інциденту.

Про випадок, який стався ввечері 11 вересня у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен, "Українській правді. Життя" розповіла постраждала Аліна.

Українка разом зі своєю матір’ю та тіткою провели 2 місяці в окупованому росіянами Ізюмі. Щоб виїхати з міста, жінкам довелося проходити фільтрацію і співбесіди з окупантами. До Франції вони добиралися через всю Росію. Щоб потрапити до Естонії, проїхали Валуєв, Бєлгород, Москву, Санкт-Петербург, Іван-город. З Нарви поїхали до Франції

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"Дуже важко виїжджали, багато всього пережили. У Франції почали ходити до психіатра, бо від війни дах їде", – розповідає Аліна.

Постраждалі Аліна та Олена

Лікар порадив жінкам вечірні прогулянки перед сном. Саме з неї Аліна з мамою поверталися ввечері 11 вересня.

"Нам назустріч йшли 4 людей: двоє чоловіків, один дуже накачаний, а другий – високий і худий, і жінка з дитиною.

Тим часом мені друг з України надіслав сатиричну пісеньку "Без русні", ми йшли і слухали її по дорозі", – говорить дівчина.

Компанія пройшла повз жінок, однак чоловік міцної статури вигукнув: "Я из Киева!". Аліна каже, що перехожі говорили між собою російською мовою з московським акцентом.

"Ми не зрозуміли, що він від нас хоче. Повернули на іншу вулицю, і тут той здоровенний чоловік доганяє нас і просто без усяких пояснень починає гамселити", – каже Аліна.

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Дівчина розповідає, що невідомий вдарив її кулаком в обличчя, після чого вона впала на асфальт, вдарилася головою, коліном і рукою. Потім наніс їй ще один удар, після якого вона на хвилину втратила свідомість.

Після цього зловмисник почав бити її матір, жінка впала три рази, їй також розбили носа.

Супутників чоловіка видно не було, а сам він завдавав удари мовчки.

"Думаю, що він був під якимось наркотиками. У нього були червоні очі, розширені зіниці. Я такої агресивної людини ніколи не бачила, навіть в окупації. У нього був диявольський вираз обличчя. Не людина, а просто звір", – говорить дівчина.

Дівчина припускає, що розлютити невідомого могла пісня, яку вони слухали під час прогулянки.

Побивши жінок, чоловік швидко зник. Аліна змогла підвестися, знайти телефон та подзвонити у поліцію.

На місце подій приїхали правоохоронці і медики. Жінки описали, як виглядав нападник, однак знайти його поліцейським не вдалося. Вони пообіцяли подивитися записи камер відеоспостереження, і тоді, ймовірно, зможуть знайти і ідентифікувати зловмисника.

Аліну та її маму доставили у лікарню, жінкам надали першу допомогу і відправили додому, а також порадили звернутися до профільних лікарів.

Постраждалі почувають себе зле. Скаржаться на запаморочення та нудоту, більшість часу проводять у ліжку.

"Сподіваємось, що його знайдуть. Про такі історії люди мають знати і бути обережними, бо не дай Боже, щоб таке з кимось ще сталося", – розповідає Аліна.

У міністерстві закордонних справ України заявили, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок.

"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", – написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у Туреччині нетверезий російський турист примушував дівчат з України говорити російською, принижував їх та лаявся нецензурними словами, а у Швеції росіянка накинулась з образами на українку, яка зробила їй зауваження щодо поводження з прапором України.