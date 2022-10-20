КМДА і МОН не мають даних, скільки шкіл і садків обладнані укриттями на випадок ядерного удару

Яна Осадча журналіст
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20 жовтня 2022

Київська міська влада і Міністерство освіти та науки не мають даних про те, скільки шкіл та садочків мають укриття, які можуть захисти від ядерного удару та його наслідків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповіді відомств на запити.

"Щодо закладів освіти, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару, інформуємо, що ця інформація у департаменті не створювалася", йдеться у відповіді департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації.

Також у КМДА послалися на листи від Служби безпеки України про те, що на період воєнного стану обмежено доступ до інформації щодо даних та функціонування закладів освіти столиці.

 Невідомо, чи мають школи та садочки укриття, адаптовані для захисту від ядерного удару

У МОН заявили, що також не мають інформації щодо адаптованих до ядерної загрози укриттів. У відомстві зазначили, що питання організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої та дошкільної освіти належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що 70% українських шкіл спроможні працювати хоча б у змішаному форматі. За його словами, під час повітряної тривоги дітям може бути безпечніше у школі, де є укриття, ніж вдома.

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