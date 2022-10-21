Тернополянин 3 роки намагався розлучитися з незнайомкою: суд задовільнив позов

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

На Тернопільщині чоловіку Богдану кілька разів відмовляли у реєстрації шлюбу через те, що він вже одружений. Хоча чоловік про це нічого не знав.

Шахрай кілька років тому викрав його паспорт, переклеїв фото і на підроблений документ зареєстрував шлюб.

Постраждалий у суді отримав кілька відмов у розлученні з незнайомкою Іриною, перш ніж позов задовільнили.

Відповідне рішення оприлюднили на сторінці Тернопільського апеляційного суду.

У жовтні 2019 року Богдан подав документи для реєстрації шлюбу зі своєю коханою. Але отримав відмову, адже у Держреєстрі вже був запис про його одруження.

 Фото: AllaSerebrina / Depositphotos

"Штамп" поставили ще у квітні 2008 року, коли тернополянин виїжджав на за кордон, а його документи в Україні вкрали. 

Після повернення він подав заявку про втрату паспорта, але підтвердити тривале перебування за кордоном не зміг, бо інформація зберігається лише 5 років.

У суді Богдан вперше побачив свою "дружину" Ірину – вона заявила, що укладала шлюб з іншим чоловіком, а не з позивачем. А після реєстрації шлюбу  подружжя взяло прізвище жінки. Але 2 роки тому вони розірвали шлюб.

Також вона надала фото чоловіка, з яким була одружена. Проте у суді позов про розірвання шлюбу не задовольнити.

Тоді Богдан подав апеляційну скаргу: він мотивував тим, що підпис на документах йому не належить. 

Під час повторного розгляду справи провели почеркознавчу експертизу, яка підтвердила, що підпис в актовому записі про шлюб ставив не Богдан. 

"Оскільки факт відсутності нареченого – позивача Богдана, під час реєстрації шлюбу відповідачка визнала у суді першої інстанції, а її представник – в апеляційному суді, а підпис в актовому записі про шлюб належить не йому, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційну скаргу Богдана слід задовольнити", – йдеться у рішенні.

Відтак шлюб між Богданом і Іриною судді постановили не дійсним.

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