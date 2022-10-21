На Київщині продовжили дистанційку для усіх закладів освіти

З 24 до 28 жовтня усі освітні заклади Київщини працюватимуть дистанційно.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Це стосується освітніх закладів будь-яких форм власності:
- дошкільної;
- загальної середньої;
- професійної й професійно-технічної;
- фахової передвищої освіти.
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"Рішення про дистанційний формат роботи освітніх закладів ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів зі сторони Російської Федерації", – повідомили в КОВА.
Нагадаємо, що 14 жовтня на Київщині вже запровадили дистанційне навчання, а у школах столиці рішення щодо форми викладання лишили за батьками.
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