На Київщині продовжили дистанційку для усіх закладів освіти

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

З 24 до 28 жовтня усі освітні заклади Київщини працюватимуть дистанційно.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Це стосується освітніх закладів будь-яких форм власності:

  • дошкільної;
  • загальної середньої;
  • професійної й професійно-технічної;
  • фахової передвищої освіти.
 Фото: Gorodenkoff  / Depositphotos

"Рішення про дистанційний формат роботи освітніх закладів ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів зі сторони Російської Федерації", – повідомили в КОВА.

Нагадаємо, що 14 жовтня на Київщині вже запровадили дистанційне навчання, а у школах столиці рішення щодо форми викладання лишили за батьками.

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