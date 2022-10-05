Яким має бути змішане навчання – пояснюють у Держслужбі якості освіти

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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5 жовтня 2022

Змішане навчання є гібридною формою освіти між онлайн та офлайн форматами.

У Державній службі якості освіти виділили 4 основні моделі, в яких учень отримую інформацію від вчителя, а частину – під час самостійної роботи. 

Існує кілька форматів "змішування". В Україні найчастіше поєднують саме очну та дистанційну освіту. 

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Проте залучення електронних ресурсів, онлайн лекцій, поєднання самостійного навчання та співпраці в класі також є прикладами змішаного навчання.

 Фото: Kirill / Depositphotos

"Законодавство не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо у школі організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання", – зазначили у держслужбі.

Основними моделями є:

  • Ротаційна модель

Суть полягає у чергуванні учнів у школі, а для кожного школярика – поперемінне навчання онлайн та офлайн. Такий формат найчастіше зустрічається в українських школах.

При цьому вчителі можуть частину матеріалу лишати на самостійне опрацювання, а під час зустрічей проводити обговорення та розгляд дискусійних питань.

  • Гнучка модель

Переважно цю модель застосовують школи, в яких переважає дистанційна освіта. 

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Учитель є інструктором, який координує діяльність учнів та надає консультації – очно та онлайн. Діти навчаються за індивідуальними графіками або за загальним розкладом.

  • Особистісно орієнтована модель

В основі цієї освітньої моделі – індивідуальні графіки, які доповнюють зовнішніми онлайн ресурсами. 

Найчастіше використовують для поглибленого вивчення предметів: у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм здобуття освіти.

  • Модель збагаченого віртуального середовища

Основа цієї форми –  дистанційка та різноманітні онлайн програми. 

Проте, можливі й зустрічі в офлайні: індивідуально вчителя з учнем або з цілим класом. Наприклад, для підбиття підсумків, захисту проєктів тощо.  

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