Яким має бути змішане навчання – пояснюють у Держслужбі якості освіти

Змішане навчання є гібридною формою освіти між онлайн та офлайн форматами.
У Державній службі якості освіти виділили 4 основні моделі, в яких учень отримую інформацію від вчителя, а частину – під час самостійної роботи.
Існує кілька форматів "змішування". В Україні найчастіше поєднують саме очну та дистанційну освіту.
Проте залучення електронних ресурсів, онлайн лекцій, поєднання самостійного навчання та співпраці в класі також є прикладами змішаного навчання.
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"Законодавство не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо у школі організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання", – зазначили у держслужбі.
Основними моделями є:
- Ротаційна модель
Суть полягає у чергуванні учнів у школі, а для кожного школярика – поперемінне навчання онлайн та офлайн. Такий формат найчастіше зустрічається в українських школах.
При цьому вчителі можуть частину матеріалу лишати на самостійне опрацювання, а під час зустрічей проводити обговорення та розгляд дискусійних питань.
- Гнучка модель
Переважно цю модель застосовують школи, в яких переважає дистанційна освіта.
Учитель є інструктором, який координує діяльність учнів та надає консультації – очно та онлайн. Діти навчаються за індивідуальними графіками або за загальним розкладом.
- Особистісно орієнтована модель
В основі цієї освітньої моделі – індивідуальні графіки, які доповнюють зовнішніми онлайн ресурсами.
Найчастіше використовують для поглибленого вивчення предметів: у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм здобуття освіти.
- Модель збагаченого віртуального середовища
Основа цієї форми – дистанційка та різноманітні онлайн програми.
Проте, можливі й зустрічі в офлайні: індивідуально вчителя з учнем або з цілим класом. Наприклад, для підбиття підсумків, захисту проєктів тощо.
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