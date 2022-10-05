Яким має бути змішане навчання – пояснюють у Держслужбі якості освіти

Змішане навчання є гібридною формою освіти між онлайн та офлайн форматами.

У Державній службі якості освіти виділили 4 основні моделі, в яких учень отримую інформацію від вчителя, а частину – під час самостійної роботи.

Існує кілька форматів "змішування". В Україні найчастіше поєднують саме очну та дистанційну освіту.

Проте залучення електронних ресурсів, онлайн лекцій, поєднання самостійного навчання та співпраці в класі також є прикладами змішаного навчання.

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"Законодавство не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо у школі організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання", – зазначили у держслужбі.

Основними моделями є:

Ротаційна модель

Суть полягає у чергуванні учнів у школі, а для кожного школярика – поперемінне навчання онлайн та офлайн. Такий формат найчастіше зустрічається в українських школах.

При цьому вчителі можуть частину матеріалу лишати на самостійне опрацювання, а під час зустрічей проводити обговорення та розгляд дискусійних питань.

Гнучка модель

Переважно цю модель застосовують школи, в яких переважає дистанційна освіта.

Учитель є інструктором, який координує діяльність учнів та надає консультації – очно та онлайн. Діти навчаються за індивідуальними графіками або за загальним розкладом.

Особистісно орієнтована модель

В основі цієї освітньої моделі – індивідуальні графіки, які доповнюють зовнішніми онлайн ресурсами.

Найчастіше використовують для поглибленого вивчення предметів: у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм здобуття освіти.

Модель збагаченого віртуального середовища

Основа цієї форми – дистанційка та різноманітні онлайн програми.

Проте, можливі й зустрічі в офлайні: індивідуально вчителя з учнем або з цілим класом. Наприклад, для підбиття підсумків, захисту проєктів тощо.