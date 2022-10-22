У Києві поліцейські допомогли вагітній жінці, яка застрягла у заторі під час повітряної тривоги

Поліцейські Києва супроводили породіллю, яка їхала до пологового, але через повітряну тривогу потрапила у затор.
Про це повідомили у поліції столиці.
Подружжя потрапило у затор через оголошення повітряної тривоги. Чоловік вагітної жінки вийшов з машини і махав руками, закликаючи допомогти. Його під час патрулювання території Дніпровського району помітив наряд полку поліції особливого призначення № 2.
Спецпризначенці увімкнули проблискові маячки на службовому автомобілі та супроводили подружжя до пологового будинку.
|Подружжя потрапило у затор через оголошення повітряної тривоги
|На виписку з пологового приїхали поліцейські, щоб привітати родину
|Спецпризначенці на службовому автомобілі супроводили подружжя до пологового будинку
Жінка народила хлопчика, а на її виписку з пологового приїхали поліцейські, щоб привітати родину.
Нагадаємо, у Донецькій області поліцейський допоміг породіллі вчасно дістатись до лікарні та отримав пропозицію стати хрещеним дитини.
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