У Києві поліцейські допомогли вагітній жінці, яка застрягла у заторі під час повітряної тривоги

Яна Осадча журналіст
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22 жовтня 2022

Поліцейські Києва супроводили породіллю, яка їхала до пологового, але через повітряну тривогу потрапила у затор.

Про це повідомили у поліції столиці.

Подружжя потрапило у затор через оголошення повітряної тривоги. Чоловік вагітної жінки вийшов з машини і махав руками, закликаючи допомогти. Його під час патрулювання території Дніпровського району помітив наряд полку поліції особливого призначення № 2.

Спецпризначенці увімкнули проблискові маячки на службовому автомобілі та супроводили подружжя до пологового будинку.

 Подружжя потрапило у затор через оголошення повітряної тривоги
На виписку з пологового приїхали поліцейські, щоб привітати родину
 Спецпризначенці на службовому автомобілі супроводили подружжя до пологового будинку

Жінка народила хлопчика, а на її виписку з пологового приїхали поліцейські, щоб привітати родину.

Нагадаємо, у Донецькій області поліцейський допоміг породіллі вчасно дістатись до лікарні та отримав пропозицію стати хрещеним дитини.

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