В Україні створять освітню платформу кримськотатарською мовою

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
2057
24 жовтня 2022

Кабмін планує створити онлайн-платформу освітніх і наукових матеріалів кримськотатарською мовою.

Вона матиме назву "Національний корпус кримськотатарської мови", про створення повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На думку розробників, це допоможе  зробити кримськотатарську мову більш широковживаною і створити умови для її дослідження та розвитку.

Реклама:

Метою проєкту також є  впровадження кримськотатарської мову в операційних системах та онлайн перекладачах.

Фото: AleksTaurus/Depositphotos

Читайте також: "Пізнай своїх": українці мають знати про культуру кримських татар

"Тобто в мові інтерфейсу вашого комп’ютера має з’явитися "Qırımtatar tili" (кримськотатарська мова)", – зазначили в міністерстві.

Наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською. 

Долучитися до створення Національного корпусу на цьому етапі можуть всі охочі за посиланням.

У міністерстві нагадали, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.

Реклама:

Читайте також: "Коли тобі 14 у 2014-му": документальні свідчення кримських підлітків, які побачили окупацію на власні очі


Реклама:


Реклама:
 5700
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3415
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3349
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат