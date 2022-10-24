В Україні створять освітню платформу кримськотатарською мовою

Кабмін планує створити онлайн-платформу освітніх і наукових матеріалів кримськотатарською мовою.

Вона матиме назву "Національний корпус кримськотатарської мови", про створення повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На думку розробників, це допоможе зробити кримськотатарську мову більш широковживаною і створити умови для її дослідження та розвитку.

Метою проєкту також є впровадження кримськотатарської мову в операційних системах та онлайн перекладачах.

"Тобто в мові інтерфейсу вашого комп’ютера має з’явитися "Qırımtatar tili" (кримськотатарська мова)", – зазначили в міністерстві.

Наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською.

Долучитися до створення Національного корпусу на цьому етапі можуть всі охочі за посиланням.

У міністерстві нагадали, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.