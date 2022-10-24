В Україні створять освітню платформу кримськотатарською мовою

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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24 жовтня 2022

Кабмін планує створити онлайн-платформу освітніх і наукових матеріалів кримськотатарською мовою.

Вона матиме назву "Національний корпус кримськотатарської мови", про створення повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На думку розробників, це допоможе  зробити кримськотатарську мову більш широковживаною і створити умови для її дослідження та розвитку.

Метою проєкту також є  впровадження кримськотатарської мову в операційних системах та онлайн перекладачах.

Фото: AleksTaurus/Depositphotos

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"Тобто в мові інтерфейсу вашого комп’ютера має з’явитися "Qırımtatar tili" (кримськотатарська мова)", – зазначили в міністерстві.

Наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською. 

Долучитися до створення Національного корпусу на цьому етапі можуть всі охочі за посиланням.

У міністерстві нагадали, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.

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