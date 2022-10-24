В Україні створять освітню платформу кримськотатарською мовою

Кабмін планує створити онлайн-платформу освітніх і наукових матеріалів кримськотатарською мовою.
Вона матиме назву "Національний корпус кримськотатарської мови", про створення повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На думку розробників, це допоможе зробити кримськотатарську мову більш широковживаною і створити умови для її дослідження та розвитку.
Метою проєкту також є впровадження кримськотатарської мову в операційних системах та онлайн перекладачах.
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"Тобто в мові інтерфейсу вашого комп’ютера має з’явитися "Qırımtatar tili" (кримськотатарська мова)", – зазначили в міністерстві.
Наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською.
Долучитися до створення Національного корпусу на цьому етапі можуть всі охочі за посиланням.
У міністерстві нагадали, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.
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