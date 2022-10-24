В Івано-Франківську школяр розробив дрон-розвідник для пошуку мін. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 жовтня 2022

В Івано-Франківську учень випускного класу Юрій Тумир розробив дрон-міношукач для українських військових.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Telegram.

Юрій – одинадцятикласник та учень природничо-математичного ліцею. Свою розробку франківський школяр продемонстрував під час IV Всеукраїнського STEAM-фестивалю.

За словами хлопця, спочатку у нього виникла ідея створити машинку, яка шукає міни. Проте згодом "методом спроб і помилок" підлітку вдалося розробити квадрокоптер. Для цього він використав технологію 3D друку.

 Фото: Руслан Марцінків

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За словами учня, координацію пристрою можна регулювати за допомогою додатка.  

"Тобто, дрон летить по наперед заданому маршруту в додатку, проводить обстеження території, позначає на яких координатах розташовані міни", – пояснює Юрій.  

Ба більше, винахід Тумира оснащений системою розпізнавання розміру та типу міни.

"Тобто сапер відкриває свій додаток та бачить де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням", – наголошує юний винахідник.

Мер міста відзначає, що учасники STEAM-фестивалю – патріоти, які допомагають українським військовим. Наприклад, розробка Юрія може стати у нагоді під час розвідки території.

 Фото: Руслан Марцінків

IV Всеукраїнський STEAM-FEST – захід, участь у якому беруть команди з учнів та педагогів, що спільно розробили інноваційні проєкти з природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва і математики.

 Фото: Руслан Марцінків

Нагадаємо, український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став найкращим студентом у світі за версією Global Student Prize 2022. Клименко створив дрон-міношукач. 

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