Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей мобілізованих, які воюють проти України

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 жовтня 2022

Російський Червоний Хрест збирає гроші "для підтримки" сімей російських мобілізованих.

Про це свідчить інформація на сайті організації.

Керівник Червоного Хреста в РФ Павло Савчук стверджує, що російські військові, які 8 місяців вбивають українців та знищують українські міста, "стикаються із низкою труднощів", а їхні сім'ї "відчувають тривогу" і "потребують фінансової й гуманітарної допомоги".

Також росіянам пропонують підтримку психологічного здоров'я. Як заявляє Савчук, РЧХ працюватиме із родинами російських мобілізованих "в індивідуальному порядку".

 Фото: Російський Червоний Хрест

"Для тих, хто цього потребує, також формуватимуться гуманітарні набори. Уже зараз люди можуть отримати психосоціальну підтримку від фахівців Російського Червоного Хреста", – заявляє голова Російського Червоного Хреста.

Додає, що потреби "тривожних" і мобілізованих росіян наразі уточнюються, а разом з тим і вміст "гуманітарних наборів".

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Російський Червоний Хрест є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (не плутати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) – міжнародного гуманітарного руху, в якому беруть участь близько 97 мільйонів добровольців у всьому світі. 

Задекларована мета МРЧХ – "захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів".

Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні не мають зв’язку із Російським Червоним Хрестом. 

Детальніше дізнатися про діяльність МКЧХ в Україні, яка піддається критиці із перших днів великої війни, можна у матеріалі:

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців


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