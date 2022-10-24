Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей мобілізованих, які воюють проти України

Російський Червоний Хрест збирає гроші "для підтримки" сімей російських мобілізованих.

Про це свідчить інформація на сайті організації.

Керівник Червоного Хреста в РФ Павло Савчук стверджує, що російські військові, які 8 місяців вбивають українців та знищують українські міста, "стикаються із низкою труднощів", а їхні сім'ї "відчувають тривогу" і "потребують фінансової й гуманітарної допомоги".

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Також росіянам пропонують підтримку психологічного здоров'я. Як заявляє Савчук, РЧХ працюватиме із родинами російських мобілізованих "в індивідуальному порядку".

Фото: Російський Червоний Хрест

"Для тих, хто цього потребує, також формуватимуться гуманітарні набори. Уже зараз люди можуть отримати психосоціальну підтримку від фахівців Російського Червоного Хреста", – заявляє голова Російського Червоного Хреста.

Додає, що потреби "тривожних" і мобілізованих росіян наразі уточнюються, а разом з тим і вміст "гуманітарних наборів".

Російський Червоний Хрест є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (не плутати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) – міжнародного гуманітарного руху, в якому беруть участь близько 97 мільйонів добровольців у всьому світі.

Задекларована мета МРЧХ – "захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів".

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Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні не мають зв’язку із Російським Червоним Хрестом.

Детальніше дізнатися про діяльність МКЧХ в Україні, яка піддається критиці із перших днів великої війни, можна у матеріалі: