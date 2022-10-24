Дрейфували на будинку для лебедів: в Івано-Франківській області врятували підлітків з води

У місті Долина в Івано-Франківській області врятували трьох підлітків, які дрейфували на дерев'яному будинку.

Хлопців помітив випадковий перехожий, який викликав рятувальників, розповіли в ДСНС.

Двоє 15-річних та їхній 18-річній друг залізли на дерев'яний будиночок для лебедів, який був прив'язаний до пірса.

Реклама:

Будинок із хлопцями відплив від берега на сімдесят метрів, однак рятувальники встигли витягнути їх на берег у задовільному стані.

Скріншот з відео ДСНС

Згодом з'ясувалось, що вони залізли на будиночок для лебедів, щоб зробити декілька ризикованих фото.

Після цього підлітків та повнолітнього відпустили під обіцянку не ризикувати життям заради фото. Допомога медиків їм не знадобилась.

Реклама: