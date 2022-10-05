Контужений від снаряда: ЗСУ врятували ведмедя біля деокупованого Лимана. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 жовтня 2022

Українські військові та зоозахисники організації UAnimals неподалік від деокупованого Лимана врятували ведмедя, який отримав контузію.

Коли Збройні Сили України звільнили Лиман на Донеччині, постраждалого ведмедя знайшли зачиненим у вольєрі.

Приватний зоопарк опинився під окупацією, але ведмідь дивом вижив.

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У трьох метрах від його вольєра усе було зруйноване, розповідають у UAnimals.

 Фото: UAnimals

"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим. 

Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів", – кажуть зоорятівники.

 Неподалік від деокупованого Лимана знайшли ведмедя з контузією

Зараз команда волонтерів везе ведмедя до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals" на лікування. 

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Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині. 

"Маємо надію, що лікування ведмедя буде вдалим і вже скоро він одужає!", – кажуть зоозахисники.

 Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію

Зоозахисники також просять українців долучатися до Маршу за тварин, щоб допомогти постраждалим від війни звірам.

"Від війни страждає багато тварин і тому ми закликаємо вас долучатися до нашого онлайн-маршу за тварин.

А ті, хто у Польщі зараз, виходьте 8 жовтня у Варшаві на відповідний Марш і запрошуйте із собою своїх друзів, родичів і колег", – додають у UAnimals.

Нагадаємо, після ракетного удару по Дніпру загинула сім'я українського військового.

На руїнах будинку їх чекав уцілілий пес на ім'я Крим: він отримав контузію і плакав, чекаючи на господарів.

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