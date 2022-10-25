Знайденого у Куп’янську пораненого пса забрав до себе італійський тенор Андреа Бочеллі

Яна Осадча журналіст
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25 жовтня 2022

Пса Джека, якого знайшли у звільненому ЗСУ місті Куп’янську, взяла до себе родина відомого італійського тенора Андреа Бочеллі.  

Тварину забрали Андреа та його син Амос, розповідає депутат Київської міської ради Олесь Маляревич, який знайшов пса разом з тероборонівцем Юрієм Федоренком.

Собака опинився в окупації, де майже втратив слух внаслідок вибухів та отримав невелике осколкове поранення на спині.

Олесь Маляревич розповів про пса американському другу Амеду та брату, який живе за кордоном.

Фото: Олесь Маляревич

"Вони періодично відвідують нас та активно підтримують в різних військових питаннях. Я попросив захопити з собою мішечок корму для Джека. Через декілька днів відбулась доленосна зустріч Джека з Амедом, де він одразу запропонував знайти Джеку новий безпечний дім і знайшов", – розповідає депутат.

Собаку привезли до Києва на мікроавтобусі. Також тварині зробили операцію з видалення уламку. Зі столиці чотирилапого завдяки волонтерам відправили в Італію, де його зустріла нова сім’я, а саме Андреа та його син.

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