Собаки у Краматорську стояли в черзі, щоб поїсти. ФОТО

У центрі Краматорська волонтери встановили годівничку для безпритульних собак.
На ранок наступного дня, тварини вишикувались у чергу, щоб поїсти, повідомив виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.
"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію вигодовування домашніх тварин у Краматорську. Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", – написав він у Twitter.
Волонтер також додав фото, де собаки стоять на певній відстані одна від одної, формуючи живий ланцюжок.
|Фото Нейта Мука
Під час війни власники та волонтери пухнастиків намагалась допомогти якомога більшій кількості тварин. За можливості – евакуювати.
Наприклад, Олексій Суровцев врятував з розбомбленого Ірпеня понад 200 котів та собак, а Анастасія Тиха вивозила чотирилапих з Бучі.
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