Собаки у Краматорську стояли в черзі, щоб поїсти. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

У центрі Краматорська волонтери встановили годівничку для безпритульних собак.

На ранок наступного дня, тварини вишикувались у чергу, щоб поїсти, повідомив виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію вигодовування домашніх тварин у Краматорську. Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", – написав він у Twitter. 

Волонтер також додав фото, де собаки стоять на певній відстані одна від одної, формуючи живий ланцюжок.

 Фото Нейта Мука

Під час війни власники та волонтери пухнастиків намагалась допомогти якомога більшій кількості тварин. За можливості – евакуювати

Наприклад, Олексій Суровцев врятував з розбомбленого Ірпеня понад 200 котів та собак, а Анастасія Тиха вивозила чотирилапих з Бучі.

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