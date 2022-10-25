Телескоп Хаббл зробив знімок "замкової щілини" у космосі. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 жовтня 2022

Космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок космічного об’єкта, що нагадує "замкову щілину". 

На знімку зображена відбивна туманність NGC 1999 у сузір’ї Оріона, повідомляє Європейське космічне агентство на сайті обсерваторії.

NGC 1999 розташована приблизно у 1350 світлових роках від Землі та лежить поблизу Туманності Оріона. 

"NGC 1999 сама по собі є реліктом недавнього зореутворення – вона складається з детриту, що залишився після формування новонародженої зірки", – кажуть учені.

 Фото: esahubble.org

Як туман, що клубочиться навколо вуличного ліхтаря, відбивні туманності сяють завдяки світлу від "вбудованого" джерела. 

У випадку NGC 1999 цим джерелом є новонароджена зірка V380 Оріона, яку видно в центрі зображення. 

Однак особливу увагу привертає помітна діра в центрі NGC 1999, яка нагадує чорну "замкову щілину" космічних розмірів.

Зображення було створено на основі архівних спостережень Wide Field Planetary Camera 2 1999 року. 

Астрономи вважали, що темна пляма в NGC 1999 – це глобула Бока (щільна холодна хмара газу, молекули та космічний пил, що затьмарює фонове світло). 

Однак подальші спостереження за допомогою телескопів показали, що темна пляма насправді є порожньою областю космосу. 

Походження цієї незрозумілої порожнини в центрі NGC 1999 залишається невідомим.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп "Джеймс Вебб" зазирнув у хаос галактики "Колесо Воза". 

Також "Джеймс Вебб" створив найглибше та найчіткіше наукове фото космосу.

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