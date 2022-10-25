У Червоному Хресті України відреагували на ініціативу російських "колег" допомогти родинам мобілізованих

Товариство Червоного Хреста України засудило іініціативу російського Червоного Хреста, який збирає кошти для родин мобілізованих на війну з Україною росіян.

Про це заявили у Товаристві Червоного Хреста України.

"Російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, в даному випадку розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, яка започаткована керівництвом держави-агресора, росії, в рамках якої передбачена допомога військовослужбовцям", – йдеться у заяві.

Організація закликала партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця запровадити жорсткі заходи до російського Червоного Хреста.

У Товаристві також зазначили, що Червоний Хрест України – це найбільша гуманітарна організація, завдання якої подолати гуманітарну кризу.

Нагадаємо, що керівник Червоного Хреста в РФ Павло Савчук стверджує, що російські військові "стикаються із низкою труднощів", а їхні сім'ї "відчувають тривогу" і "потребують фінансової й гуманітарної допомоги".