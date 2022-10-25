Мешканці міст України спостерігали затемнення сонця. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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25 жовтня 2022

25 жовтня українці мали можливість спостерігати сонячне затемнення.

Мешканці різних міст могли побачити цікаве небесне явище після 12.00, однак спостереженню заважала похмура погода.

Декому вдалося зафіксувати затемнення, яке можна було роздивитися лише з деяких ділянок Землі.

Таким побачили затемнення у Запоріжжі.

В Одесі сонце здавалося зеленим.

Одеса. Фото: Думська

Київ.

Кропивницький і Дніпро.

 Фото:Дозор
 Фото:Дніпро Оперативний

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