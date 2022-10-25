Мешканці міст України спостерігали затемнення сонця. ФОТО

25 жовтня українці мали можливість спостерігати сонячне затемнення.

Мешканці різних міст могли побачити цікаве небесне явище після 12.00, однак спостереженню заважала похмура погода.

Декому вдалося зафіксувати затемнення, яке можна було роздивитися лише з деяких ділянок Землі.

Таким побачили затемнення у Запоріжжі.

Бачили сонячне затемнення? На жаль я поганенько зняв, але ловіть хоч щось :) pic.twitter.com/T7DdwahUF2 — Ніжки🇺🇦🍁 (@UkrainLegs) October 25, 2022

В Одесі сонце здавалося зеленим.

Фото затемнення у 128к якості доречі 🤡 pic.twitter.com/LwUo3XOkSm — ⚓🐚Ракушка🐚⚓ (@MaRoman_) October 25, 2022

Одеса. Фото: Думська

Ось так виглядає сонячне затемнення в Україні pic.twitter.com/lwXWxlmDRB — Sergyivna_Bandershtadt🇺🇦🌾🌻 (@TetyanaSergivna) October 25, 2022 Фото: Ізбірком

Затемнення в окупованому Мелітополі. Сонячне затемнення

Хоч одна з небагатьох позитивних речей які застав в окупації pic.twitter.com/fO5JPzM7US — Andrii✙🇺🇦 (@MehAndrii) October 25, 2022

з днем сонячного затемнення!🌌 pic.twitter.com/Hp9IHiQRk2 — квантова пані (@magiclinedari) October 25, 2022

Київ.

Готичне сонячне затемнення над Києвом🌞 pic.twitter.com/EGSBamJ7iq — пан д. (@daetodenisUA) October 25, 2022

Кропивницький і Дніпро.