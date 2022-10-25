Українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення 25 жовтня: трансляція

У вівторок, 25 жовтня, у північній півкулі Землі очікується часткове сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати також в Україні.

Про це повідомляє Space.com.

Воно розпочнеться після 12:00 у Західній Європі. Пік затемнення, який можуть побачити українці, варто очікувати після 13:00.

Реклама:

Друге і останнє цьогорічне сонячне затемнення можна буде побачити лише з деяких ділянок Землі – переважно з частини Європи, Африки та Азії. При цьому затемнення не буде видно в Сполучених Штатах.

За прогнозами науковців, 86,2% діаметру Сонця буде видно з Західно-Сибірської рівнини, що розташована в РФ. З інших куточків світу під час сонячного затемнення буде закритий менший діаметр Сонця.

Український кліматолог і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич напередодні озвучив прогноз, що на території України максимальна фаза часткового сонячного затемнення припаде на час 13:28 – 13:50. При цьому видимість залежатиме від регіону та погодних умов, додає він.

"Сонячний диск буде закритий на 47 – 65%. Для Харкова максимальна фаза очікується близько 13:47 год. за місцевим часом. На жаль, за прогнозами, в цей день передбачається похмура погода, тому спостереження за цим астрономічним явищем виявиться ускладненим", – повідомив науковець у Facebook.

Зображення: Ігор Кібальчич/Facebook

Однак трансляцію останнього сонячного затемнення можна подивитися онлайн:

Читайте також: NASA зробило вражаюче фото відбитку після зіткнення двох зірок Реклама:

Для більшої частини Східної Європи, включаючи західну Росію, Фінляндію та північні частини Швеції та Норвегії, а також Ладакх, Джамму та Кашмір в Індії, більше 60% діаметра Сонця буде покрито молодиком.

Водночас у східно-центральній Європі, включаючи Данію, Польщу, Румунію, Балкани, а також більшу частину Близького Сходу та західної Індії, величина затемнення зменшується до 40%-60%.

Для Ісландії, а також для більшої частини Великої Британії, Німеччини, східної Франції, Італії, Греції, Єгипту та південно-західної Індії величина зменшується до 40%. Для західної Франції, північного сходу Іспанії, Лівії, Судану, Ефіопії та Сомалі буде затемнено менше ніж 20% діаметра Сонця.