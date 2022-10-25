Рекорд Гіннеса: у Дніпрі спортсмен шиєю протягнув вагон метро вагою 32,5 тонн

У Дніпрі спортсмен Дмитро Грунський протягнув на тросі, прикріпленому до шиї, вагон метро, що важить 32,5 тонни.

Чоловік встановив подвійний рекорд: Гіннеса та Національний рекорд України, повідомляє Дніпровська міська рада.

"Дмитро сьогодні протягнув вагон метрополітену вагою 32,5 тонни на 11 м 55 см за 1 хвилину 18 секунд і таким чином став першим у світі, хто у такий спосіб зміг осилити таку вагу", – повідомив експерт "Національного реєстру рекордів України" Віталій Зорін.

Дмитро Грунський присвятив свій рекорд боротьбі з окупантами і закликав донатити Збройним Силам України.

Відео встановлення рекорду опублікувало місцеве видання "Інформатор" на YouTube.

Дмитро Грунський почав готуватись до подвійного рекорду ще рік тому, але завоювати титул раніше завадила війна.

Першу офіційну спробу встановити рекорд Дмитру призначили на 24 лютого, але в цей день почалось повномасштабне вторгнення.

Комітет Гіннеса погодився відтермінувати цю спробу до того часу, коли у спортсмена з’явиться можливість.

"Ще одна складність була в тому, що раніше мої тренування були за допомогою опори, але представники Гіннеса сказали, що тільки я, трос на шиї та засіб, який я буксирую. А це важко, бо з опорою я міг протягнути понад 20 метрів, а без неї я мав протягнути щонайменше 5 метрів", – сказав Дмитро.

Дмитро Грунський протягнув шиєю вагон метро. Фото: Дніпровська міська рада

Раніше Дмитро спочатку прив’язував до рейок канат, одягав трос на шию і пересувався за допомогою канату, полегшуючи собі завдання, адже власна вага спортсмена відносно невелика.

Зрештою, навіть без канату йому вдалося поставити рекорд і протягнути вагон метрополітену більш ніж на 11 метрів.

Стронгмен протягнув вагон, що важить 32,5 тонн, більше ніж на 11 метрів

Після встановлення рекорду Дмитро закликав всіх українців допомагати ЗСУ.

"Трос, який натягується на шиї, душить і позбавляє тебе кисню. От як зараз нас окупанти намагаються позбавити кисню і існування, вбиваючи наших людей та руйнуючи нашу інфраструктуру.

У такий спосіб я намагаюсь передати нашу боротьбу – хоч і душить, але ми завжди вистоїмо і переможемо", – сказав автор рекорду.

Дніпрянин встановив подвійний рекорд: Гіннеса та Національний рекорд

У Дніпровській міськраді прокоментували рекорд і розповіли про вагон, який шиєю тягнув Дмитро.

"До нас іноді звертаються спортсмени, аби потренуватись на вагонах метро, тролейбусах чи автобусах. І ми завжди погоджуємось, бо ми розуміємо, що наразі наші хлопці доводять всім, що українці найсильніша та непереможна нація, по-перше, на фронті, а по-друге, у спорті", – прокоментував головний спеціаліст Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков.

Саме той вагон, який протягнув Грунський, працював на лінії близько двох тижнів тому, а зараз тимчасово не використовується.

"Також додам, що спортсменам ми дозволяємо використовувати вагон виключно у той час, як він не перевозить дніпрян. Тож на роботу метрополітену це ніяк не впливає", – каже посадовець.

Дмитро Грунський присвятив свій рекорд ЗСУ та боротьбі з окупантами

Нагадаємо, у 2016 році львів'янин протягнув 38-тонний трамвай зубами. Він встановив рекорд і присвятив його проблемі окупації Криму.