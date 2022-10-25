В Ірані помер "найбрудніший чоловік у світі" після першого миття за 60 років

В Ірані помер відлюдник Аму Хаджі, який не приймав душ понад 60 років і курив люльку, набиту екскрементами тварин.

Чоловік, якого називали "найбруднішою людиною у світі", помер у селі Дейга в південній провінції Фарс.

Йому було 94 роки, повідомляє The Guardian з посиланням на іранське державне інформагентство IRNA.

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Кілька місяців тому односельці Аму Хаджі вмовили його помитися вперше за довгий час.

В Ірані помер 94-річний Аму Хаджі, якого вважали "найбруднішим" у світі

У 2014 році Аму Хаджі розповів журналістам Tehran Times, що пережив "емоційні невдачі в молодості", через що відмовився митися.

Чоловік жив у шлакоблоковій халупі і не мився з водою та милом понад 60 років.

Хаджі їв збитих на дорозі тварин, пив несвіжу воду, курив люльку, наповнену екскрементами, і вважав, що миття зробить його хворим.

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Фото: AFP

На фотографіях видно, що тіло Аму Хаджі було покрите сажею.

У чоловіка не було сім’ї, але односельці намагалися дбати про нього.

Кілька місяців тому вони вмовили Аму вперше помитися, а 23 жовтня чоловік помер.

Нещодавно чоловіка вмовили прийняти душ вперше за 60 років

Після смерті Хаджі неофіційним "рекордменом" може стати Кайлаш "Калау" Сінгх з Індії, який також не мився понад 30 років.