Став серйозніше ставитися до життя: нацгвардієць про службу та бойове поранення

Старший сержант Володимир Мєльков отримав бойове поранення під час чергування у військовій частині.

Травма змусила його переглянути пріоритети та серйозніше ставитися до життя.

Історію бійця розповіли у Національній Гвардії.

Володимир Мєльков став до лав військовослужбовців 20 років тому. Спершу пройшов строкову службу, а тоді підписав контракт зі Збройними Силами України.

Попри підготовку до найгірших сценаріїв, військовослужбовець до останнього моменту не вірив у повномасштабний напад Росії. Проте 24 лютого росіяни почали руйнувати домівки та вбивати цивільних.

Фото: Національна гвардія України

Чоловік народився у Ростовській області в Росії. Його батько покинув сім’ю, коли Володимиру був лише рік. Мама разом з 3 дітьми переїхала до Херсонської області.

Точкою неповернення та втрати комунікації з родичами, які лишилися в Росії, став 2014 рік.

"Між нами постало дуже багато непорозумінь. Ми наче розмовляли на інших мовах. 8 років тому війна поставила крапку у родинних стосунках", – ділиться нацгвардієць.

Поранення під час війни Володимир отримав, коли чергував в ніч на 5 березня: він охороняв периметр військового містечка. Серед ночі небо осяяв спалах, а тишу зруйнував гул літака.

"Напарник передав по радіостанції, що до містечка наближається літак. Далі я усе пригадую як у тумані. При вході до укриття я відчув удар – потім зрозумів, що під час авіаудару отримав поранення ноги. Мене відправили спочатку до шпиталю, а далі евакуювали у медичний заклад до більш безпечного міста", – розповідає нацгвардієць.

Боєць під час реабілітації

Військовий пройшов реабілітацію за 1,5 місяця. З травня він продовжує виконувати службові завдання у складі підрозділу нацгвардії.

"Після поранення я серйозніше став ставитися і до війни, і до життя. Бо коли тебе це оминає, ти ставишся до життєвих процесів легковажніше. Вдячний лікарям, що повістю відновився та став у стрій", – ділиться Володимир.

Раніше ми розказували, як викладачка з туризму приєдналась до лав військовослужбовців. Вона зазначає, що служба – не туристичний табір, але щодня долає складнощі.