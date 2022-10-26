Суцільну темряву розрізає світло фар: атмосферні фото Києва

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 жовтня 2022

У Києві та регіонах продовжують віялові відключення світла. 

Вони спричинені атаками росіян на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Через це центр та райони столиці виглядають містично і чарівно одночасно. 

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Тепер стадіон "Олімпійський" ЦУМ, Контрактову та Софійську площі можна побачити у різнокольоровому світлі фар, яке розрізає суцільну темряву столиці.

 ТРЦ "Гулівер" у темряві

 Стадіон в центрі Києва
 Поділ у світлі ліхтаря
 ЦУМ без яскравих вітрин
 Михайлівський собор вночі
 Вулиці Києва
 Хрещатик у темряві

Нагадаємо, у понеділок у соцмережах активно поширювали фото Києва у сутінках. Вздовж проспекту не увімкнули вуличне освітлення: композицію доповнювали жовті та червоні фари автомобілів Проте, як повідомив автор, це фото було зроблене у 2019 році.

Автор світлин: Назарій Мазилюк, УП


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