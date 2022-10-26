Суцільну темряву розрізає світло фар: атмосферні фото Києва

У Києві та регіонах продовжують віялові відключення світла.
Вони спричинені атаками росіян на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.
Через це центр та райони столиці виглядають містично і чарівно одночасно.
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Тепер стадіон "Олімпійський" ЦУМ, Контрактову та Софійську площі можна побачити у різнокольоровому світлі фар, яке розрізає суцільну темряву столиці.
|ТРЦ "Гулівер" у темряві
|Стадіон в центрі Києва
|Поділ у світлі ліхтаря
|ЦУМ без яскравих вітрин
|Михайлівський собор вночі
|Вулиці Києва
|Хрещатик у темряві
Нагадаємо, у понеділок у соцмережах активно поширювали фото Києва у сутінках. Вздовж проспекту не увімкнули вуличне освітлення: композицію доповнювали жовті та червоні фари автомобілів Проте, як повідомив автор, це фото було зроблене у 2019 році.
Автор світлин: Назарій Мазилюк, УП